Юань снижается к рублю перед выходными
Курс китайской валюты по отношению к российской в пятницу опустился ниже 11 рублей, следует из данных Московской биржи. | 24.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-24T17:37+0300
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в пятницу опустился ниже 11 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.57 мск снижался на 8 копеек (-0,7%), до 10,99 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 10,99-11,15 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 75,37 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 75,12 рубля. Рубль опять прибавляет Курс юаня на Мосбирже по отношению к рублю в пятницу опустился ниже 11 рублей. Решение ЦБ РФ по ключевой ставке не принесло изменений в тренд последних недель. Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку - восьмой раз подряд и снова на 0,5 процентного пункта, до 14,5% годовых. ЦБ в заявлении по ключевой ставке полностью сохранил умеренно мягкий сигнал по своим дальнейшим шагам: будет оценивать целесообразность снижения на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий. При этом ЦБ РФ исходит из объявленных параметров бюджетной политики, при более высоких расходах потребуется более жесткая денежно-кредитная политика (ДКП), чем в базовом сценарии. Банк России на заседании в пятницу рассматривал варианты сохранения ключевой ставки и снижения на 0,5 процентного пункта, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Она также добавила, что ЦБ может на следующем заседании взять паузу в снижении ключевой ставки. Это сигнал в поддержку рубля. "Снижение ключевой ставки на 0,5 процентного пункта не оказало существенного влияния на курс российского рубля, который в большей степени определяется предложением валюты со стороны экспортеров и ожиданиями предстоящего возобновления операций Минфина по покупке валюты в рамках бюджетного правила. Пока рубль пытается восстановить понесенные в четверг потери", - комментирует Александр Дудников из компании "Цифра брокер". Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,19% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,2% на предыдущих торгах. Прогнозы Комментируя решение Минфина возобновить операции с валютой и золотом по бюджетному правилу (БП) с мая, Дмитрий Полевой из компании "Астра УА" отмечает, что регулярные операции по БП стерилизуют около 2/3 прироста выручки нефтегазового сектора, 1/3 выручки остаются у нефтегазовых компаний. "Вместе с выросшими доходами других экспортеров, которые не стерилизуются бюджетным правилом, это должно увеличить предложение валюты на рынке. Экспорт товаров может возрасти до 35-37 миллиардов долларов в марте и 40-42 миллиардов в апреле-мае по сравнению c 30 миллиардами в феврале", - оценивает он. Это более чем компенсирует чистые покупки валюты по БП в прогнозном объеме 5-7 миллиардов долларов в месяц, считает эксперт. "А вот спрос на валюту вряд ли сильно вырастет и из-за слабеющей экономики и, как следствие, импорта, и влияния жесткой ДКП и санкционных ограничений", - добавляет Полевой. "Поэтому никакой угрозы для рубля возобновление регулярных операций не несет. Операции Минфина лишь устраняют риск чрезмерного укрепления рубля в направлении 70 против доллара и ниже, но полностью его не убирают. Если внешняя конъюнктура останется такой же (налоговая цена нефти около 95-100 долларов за баррель) до конца второго квартала, то рубль в мае-июне вполне может даже ненадолго укрепиться с текущих уровней: 75-76 против доллара", - резюмирует он. Риском для рубля является резкий разворот переговоров по Ормузу в сторону деэскалации, считает Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". "Падение Brent при одновременном старте майских покупок Минфина ударит по рублю с двух сторон сразу", - добавляет он.
