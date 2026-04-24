Юань снижается к рублю перед выходными - 24.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Китайский юань
https://1prime.ru/20260424/yuan-869425937.html
Юань снижается к рублю перед выходными
2026-04-24T17:37+0300
китайский юань
рынок
россия
рф
эльвира набиуллина
минфин
банк россия
ук альфа-капитал
https://cdnn.1prime.ru/img/84043/68/840436863_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c7c1054eb9cfc119a7562b7a84e2e87c.jpg
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84043/68/840436863_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a00a52698b7e5b3f1b3129e51502ad3f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
17:37 24.04.2026
 
Юань снижается к рублю перед выходными

На Мосбирже курс юаня в течение дня юань торгуется в коридоре 10,99-11,15 рубля

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты китайских юаней
Денежные купюры и монеты китайских юаней - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2026
Денежные купюры и монеты китайских юаней. Архивное фото
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в пятницу опустился ниже 11 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 16.57 мск снижался на 8 копеек (-0,7%), до 10,99 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 10,99-11,15 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 75,37 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 75,12 рубля.
График вкладов и инвестиций - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2026
Участники рынков акций и валют ждут решение ЦБ
10:25

Рубль опять прибавляет

Курс юаня на Мосбирже по отношению к рублю в пятницу опустился ниже 11 рублей. Решение ЦБ РФ по ключевой ставке не принесло изменений в тренд последних недель.
Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку - восьмой раз подряд и снова на 0,5 процентного пункта, до 14,5% годовых. ЦБ в заявлении по ключевой ставке полностью сохранил умеренно мягкий сигнал по своим дальнейшим шагам: будет оценивать целесообразность снижения на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий.
При этом ЦБ РФ исходит из объявленных параметров бюджетной политики, при более высоких расходах потребуется более жесткая денежно-кредитная политика (ДКП), чем в базовом сценарии.
Банк России на заседании в пятницу рассматривал варианты сохранения ключевой ставки и снижения на 0,5 процентного пункта, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Она также добавила, что ЦБ может на следующем заседании взять паузу в снижении ключевой ставки. Это сигнал в поддержку рубля.
"Снижение ключевой ставки на 0,5 процентного пункта не оказало существенного влияния на курс российского рубля, который в большей степени определяется предложением валюты со стороны экспортеров и ожиданиями предстоящего возобновления операций Минфина по покупке валюты в рамках бюджетного правила. Пока рубль пытается восстановить понесенные в четверг потери", - комментирует Александр Дудников из компании "Цифра брокер".
Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,19% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,2% на предыдущих торгах.

Прогнозы

Комментируя решение Минфина возобновить операции с валютой и золотом по бюджетному правилу (БП) с мая, Дмитрий Полевой из компании "Астра УА" отмечает, что регулярные операции по БП стерилизуют около 2/3 прироста выручки нефтегазового сектора, 1/3 выручки остаются у нефтегазовых компаний.
"Вместе с выросшими доходами других экспортеров, которые не стерилизуются бюджетным правилом, это должно увеличить предложение валюты на рынке. Экспорт товаров может возрасти до 35-37 миллиардов долларов в марте и 40-42 миллиардов в апреле-мае по сравнению c 30 миллиардами в феврале", - оценивает он.
Денежные купюры - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2026
Рубль спокойно реагирует на решение ЦБ по ключевой ставке
13:47
Это более чем компенсирует чистые покупки валюты по БП в прогнозном объеме 5-7 миллиардов долларов в месяц, считает эксперт. "А вот спрос на валюту вряд ли сильно вырастет и из-за слабеющей экономики и, как следствие, импорта, и влияния жесткой ДКП и санкционных ограничений", - добавляет Полевой.
"Поэтому никакой угрозы для рубля возобновление регулярных операций не несет. Операции Минфина лишь устраняют риск чрезмерного укрепления рубля в направлении 70 против доллара и ниже, но полностью его не убирают. Если внешняя конъюнктура останется такой же (налоговая цена нефти около 95-100 долларов за баррель) до конца второго квартала, то рубль в мае-июне вполне может даже ненадолго укрепиться с текущих уровней: 75-76 против доллара", - резюмирует он.
Риском для рубля является резкий разворот переговоров по Ормузу в сторону деэскалации, считает Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". "Падение Brent при одновременном старте майских покупок Минфина ударит по рублю с двух сторон сразу", - добавляет он.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала