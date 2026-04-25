"Не только Донбасс": на Украине запаниковали из-за мощного удара России - 25.04.2026, ПРАЙМ
Спецоперация на Украине
"Не только Донбасс": на Украине запаниковали из-за мощного удара России
2026-04-25T22:21+0300
МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. На Украине игнорируют тот факт, что Киев изо дня в день рискует потерять не только Донбасс, но и другие территории, заявила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель."Многие эксперты спорят о том, следует ли Украине уступить Донбасс в качестве компромисса, чтобы остановить войну. Однако любое публичное выступление украинца с призывом к такому выводу крайне рискованно — это легко может привести к обвинениям в государственной измене. Странно, но почти никто в этих дискуссиях не упоминает о том, что российские войска одновременно продвигаются в Сумской, Запорожской и Днепропетровской областях", — написала она в соцсети X.По словам Мендель, Украина "каждый день рискует потерять не только Донбасс, но и территории в нескольких других регионах".Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов во вторник сообщил, что российская армия ведет наступление по всем направлениям. Он отметил, что ВСУ пытаются утаить правду о ситуации на фронте, делая фейковые вбросы о своих успехах.Герасимов 21 апреля заявил о полном освобождении Луганской Народной Республики российскими войсками.
