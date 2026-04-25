Опрос: большинство немцев не рассчитывают на свою пенсию
Bild: 80% немцев уверены, что будущей пенсии не хватит для поддержания их уровня жизни
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Более 80% немцев убеждены в том, что будущей пенсии не хватит для поддержания их текущего уровня жизни, следует из опроса института Civey, результаты которого оказались в распоряжении издания Bild.
Как следует из опроса, всего 11% респондентов в той или иной степени уверены в том, что установленный законом размер будущей пенсии позволит им сохранить и поддерживать свой нынешний уровень жизни, в то время как 82% убеждены в обратном. Еще 7% не смогли дать однозначный ответ.
Опрос также показал, что больше половины немцев (54%) не имеют финансовых возможностей для достаточных личных пенсионных накоплений. Противоположный ответ дали только 30% респондентов, а еще 16% не уверены в своем ответе.
Опрос проводился с 24 марта по 8 апреля среди 2,5 тысяч человек. Погрешность не приводится.
Пять тысяч человек вышли в субботу на акцию протеста в немецком Марбурге против политики канцлера ФРГ Фридриха Мерца и возможного сокращения социальных расходов. Демонстранты собрались у вокзала и прошли к зданию, где проходило заседание социальных комитетов Христианско-демократического союза (ХДС). Там выступал канцлер Германии. В ходе выступления он утверждал, что сокращения государственных пенсий не последует. По его словам, власти якобы намерены сохранить "сильную пенсионную систему".