ЮАР проявляет интерес к наращиванию поставок вина на российский рынок - 25.04.2026, ПРАЙМ
ЮАР проявляет интерес к наращиванию поставок вина на российский рынок
2026-04-25T05:41+0300
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Южно-Африканская Республика проявляет интерес к наращиванию поставок вина на российский рынок, при этом ключевыми грузами из РФ в ЮАР и Кению остаются удобрения, зерно и продукция лесопромышленного комплекса, рассказал РИА Новости директор петербургского филиала крупного оператора морских грузоперевозок "ФЕСКО Интегрированный Транспорт" Георгий Ремизов. "ЮАР демонстрирует интерес к экспорту в Россию бутилированного вина, неопасной химии и промышленного оборудования. При этом мы видим потенциал для расширения присутствия южноафриканских вин на российском рынке, в том числе за счет выстраивания прямых каналов поставок для отечественного ритейла", - сказал Ремизов РИА Новости. По словам собеседника агентства, номенклатура российского экспорта в Кению и ЮАР, как и импорта из этих африканских стран, за последнее время практически не поменялась. "Существенных изменений в номенклатуре грузов с момента запуска сервисов мы не наблюдаем. Так, из Кении традиционно поставляются чай и кофе… Что касается российского экспорта в Кению и ЮАР, то ключевыми грузами остаются зерновые культуры, удобрения, а также продукция лесопромышленного комплекса", - добавил Ремизов. "ФЕСКО Интегрированный Транспорт" входит в транспортную группу FESCO. В декабре 2024 года пресс-служба FESCO сообщила, что компания начала контейнерные морские перевозки между крупнейшим кенийским портом Момбаса и Новороссийском. В июне 2025 года оператор запустил аналогичный сервис между портами Новороссийска и Санкт-Петербурга и портом Дурбан в Южно-Африканской Республике.
05:41 25.04.2026
 
