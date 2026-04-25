Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Макрон оценил ситуацию с энергоносителями - 25.04.2026, ПРАЙМ
Энергетика
Макрон оценил ситуацию с энергоносителями
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в субботу, что ситуация с возможным дефицитом энергии в стране из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке "на данном | 25.04.2026, ПРАЙМ
энергетика
нефть
мировая экономика
франция
ормузский пролив
ближний восток
эммануэль макрон
кириакос мицотакис
totalenergies
франция
ормузский пролив
ближний восток
ПРАЙМ
Энергетика, Нефть, Мировая экономика, ФРАНЦИЯ, Ормузский пролив, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Эммануэль Макрон, Кириакос Мицотакис, TotalEnergies
Макрон: ситуация с возможным дефицитом энергии в стране находится под контролем

Эммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2026
Эммануэль Макрон. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ПАРИЖ, 25 апр - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в субботу, что ситуация с возможным дефицитом энергии в стране из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке "на данном этапе" находится под контролем властей.
Газета Parisien писала ранее со ссылкой на мнение генерального директора французской топливной компании TotalEnergies Патрика Пуянне, что Франция может столкнуться с дефицитом энергии в случае, если ситуация с конфликтом на Ближнем Востоке не изменится в течение следующих двух-трех месяцев.
"Я считаю, что могу сказать вам, что ситуация (в секторе энергетики – ред.) на данном этапе находится под контролем. В нынешних условиях мы не предвидим какого-либо дефицита", - заявил Макрон в ходе совместной пресс-конференции с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом в Афинах, отвечая на вопрос, как он относится к словам Пуянне. Трансляцию пресс-конференции вел Елисейский дворец.
По словам французского лидера, страна не сталкивается с худшим сценарием в вопросах энергетики, который фактически обрисовал гендиректор TotalEnergies, и что этот сценарий не является наиболее вероятным для страны. Разговоры о возможном дефиците президент Франции назвал "политическими спекуляциями", добавив, что зачастую дефицит создается не из-за каких-либо объективных причин, а из-за паники и необдуманных решений на фоне напряженной ситуации в геополитике.
Помимо этого, Макрон заявил, что Париж сосредотачивает свои силы на возобновлении судоходства в Ормузском проливе "как можно скорее". По его мнению, целями Франции в течение последних дней было убедить стороны конфликта на Ближнем Востоке вернуться к переговорному процессу и завершить его, стабилизировать ситуацию в регионе и достичь возобновления судоходства в проливе.
"Наша работа сосредоточена скорее на том, чтобы в течение ближайших дней и недель мы смогли бы достичь полного возобновления судоходства в Ормузском проливе в соответствии с нормами международного права, принципами свободы судоходства и без пошлин", - добавил французский лидер.
ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.
Макрон заявил об "очень сильном сигнале" для России
ЭнергетикаНефтьМировая экономикаФРАНЦИЯОрмузский проливБЛИЖНИЙ ВОСТОКЭммануэль МакронКириакос МицотакисTotalEnergies
 
 
