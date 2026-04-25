Макрон оценил ситуацию с энергоносителями

2026-04-25T17:53+0300

ПАРИЖ, 25 апр - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в субботу, что ситуация с возможным дефицитом энергии в стране из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке "на данном этапе" находится под контролем властей. Газета Parisien писала ранее со ссылкой на мнение генерального директора французской топливной компании TotalEnergies Патрика Пуянне, что Франция может столкнуться с дефицитом энергии в случае, если ситуация с конфликтом на Ближнем Востоке не изменится в течение следующих двух-трех месяцев. "Я считаю, что могу сказать вам, что ситуация (в секторе энергетики – ред.) на данном этапе находится под контролем. В нынешних условиях мы не предвидим какого-либо дефицита", - заявил Макрон в ходе совместной пресс-конференции с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом в Афинах, отвечая на вопрос, как он относится к словам Пуянне. Трансляцию пресс-конференции вел Елисейский дворец. По словам французского лидера, страна не сталкивается с худшим сценарием в вопросах энергетики, который фактически обрисовал гендиректор TotalEnergies, и что этот сценарий не является наиболее вероятным для страны. Разговоры о возможном дефиците президент Франции назвал "политическими спекуляциями", добавив, что зачастую дефицит создается не из-за каких-либо объективных причин, а из-за паники и необдуманных решений на фоне напряженной ситуации в геополитике. Помимо этого, Макрон заявил, что Париж сосредотачивает свои силы на возобновлении судоходства в Ормузском проливе "как можно скорее". По его мнению, целями Франции в течение последних дней было убедить стороны конфликта на Ближнем Востоке вернуться к переговорному процессу и завершить его, стабилизировать ситуацию в регионе и достичь возобновления судоходства в проливе. "Наша работа сосредоточена скорее на том, чтобы в течение ближайших дней и недель мы смогли бы достичь полного возобновления судоходства в Ормузском проливе в соответствии с нормами международного права, принципами свободы судоходства и без пошлин", - добавил французский лидер. ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.

