"Вернулось бумерангом". В Прибалтике пожалели о своем шаге против Ирана

Когда Эстония, Латвия и Литва поддержали операцию США в Иране, они не понимали, чем это обернется. Сейчас местный бизнес жалуется: подорожали топливо,... | 25.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-25T07:07+0300

МОСКВА, 25 апр — Прайм, Светлана Медведева. Когда Эстония, Латвия и Литва поддержали операцию США в Иране, они не понимали, чем это обернется. Сейчас местный бизнес жалуется: подорожали топливо, энергоносители, материалы, есть сбои в цепочках поставок. О том, к чему все идет, — в материале Прайм.Смелые заявленияВ начале конфликта на Ближнем Востоке премьер-министр Эстонии Кристен Михал назвал "очень разумным" убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи и выразил готовность помочь Америке в операции против Тегерана, если потребуется. А президент Литвы Гитанас Науседа готов был предоставить США свою территорию для решения логистических задач в рамках операции.Однако операция, которую поддерживали Прибалтийские страны, в конечном итоге обернулась против них самих."Выросли цены на нефть и газ, есть перебои поставок минеральных удобрений и других важных ресурсов. Это фактически поставило многие предприятия различных отраслей Латвии, Литвы и Эстонии перед фактом выживания в условиях повышенных рисков ведения бизнеса", — говорит доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета Виктория Заболоцкая.Приходится выживатьВ Эстонии дизельное топливо подорожало на 26,8%, в Латвии — на 25,4%. Бензин в Эстонии и Литве вырос в цене на 14,2%.Конфедерация работодателей Эстонии уже пожаловалась премьер-министру: увеличились издержки, особенно в транспортировке, строительстве и производстве стройматериалов. Пищевая промышленность страдает от высоких цен на удобрения и дефицита упаковочных материалов, включая ПЭТ-бутылки."В сферах управления отходами, производства мебели и других областях, связанных с государственными закупками, рост цен на топливо все больше затрудняет для компаний выполнение контрактов с фиксированной ценой", — говорится в письме конфедерации, адресованном премьер-министру Кристену Михалу.Глава конфедерации Хандо Саттер привел в пример строительство железной дороги Rail Baltica. По его словам, некоторые субподрядчики обанкротятся, если им придется выполнять работы по заключенным контрактам.Староста парламентской фракции демократов "Во имя Литвы" Лукас Савицкас отметил, что фермеры столкнулись с ростом затрат: подорожали удобрения.Он также обратил внимание: работу в промышленности в Литве могут потерять до 30 тысяч человек, если энергетический шок продлится до осени. "Это будет означать серьезный удар по регионам, снижение потребления и усиление давления на социальную систему", — отметил Савицкас.А в Latvijas valsts ceļi ("Государственные дороги Латвии") сомневаются, что из-за роста цен на нефть, битум и топливо удастся выполнить все намеченные работы.К чему идемЕсли конфликт между США, Израилем и Ираном не будет быстро улажен, в Прибалтике может даже возникнуть экономический кризис, предупреждает Заболоцкая.Самая уязвимая страна —Эстония. Ее экономика входила в 2026-й не в лучшем состоянии. Если сырье и комплектующие останутся дорогими еще два-три квартала, безработица там вырастет до 8,0-8,3% к концу года. В Латвии и Литве удар будет мягче, но тоже ощутимый: плюс 0,4-0,7 процентного пункта к безработице, прежде всего в транспортной отрасли, строительстве, деревообработке, пищевой промышленности и секторе услуг, говорит генеральный директор компании "ДА-Консалтинг" Даниил Тюнь."Бизнес и так входил в 2026-й уставшим, с высокими издержками и слабым восстановлением спроса. Поэтому новый сырьевой шок я бы переводил в конкретные цифры так: в Эстонии число корпоративных неплатежеспособностей в 2026 году вырастет еще на 10-15%, в Латвии —на шесть-десять, в Литве — на четыре-восемь. Сильнее всего пострадают малые и средние производственные компании, перевозчики, стройка, отели, рестораны и кафе", — перечисляет эксперт.Ключевая проблема в том, что прибалтийский бизнес не может полностью переложить рост издержек в цены. Внутренний рынок небольшой, потребитель небогатый, конкуренция с Польшей, Германией и Скандинавией жесткая. Значит, часть компаний будет работать со сжатием маржи, часть — сокращать выпуск, часть —закрываться, отмечает аналитик. Это особенно опасно для экспортеров промежуточной продукции: у них дорожают энергия и сырье, а конечную цену диктует внешний заказчик, объясняет специалист. Лавины банкротств за один месяц не случится, но ситуация будет устойчиво ухудшаться весь второй и третий кварталы.

https://1prime.ru/20260330/pribaltika-868699053.html

https://1prime.ru/20260224/pribaltika-867783964.html

Светлана Медведева https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

