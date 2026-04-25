В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать мангал

Для пикников стоит выбирать складной мангал, который помещается в багажник машины и быстро приводится в рабочее состояние, для дачи же лучше брать стационарный,

2026-04-25T08:13+0300

МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Для пикников стоит выбирать складной мангал, который помещается в багажник машины и быстро приводится в рабочее состояние, для дачи же лучше брать стационарный, с толщиной стали не менее 2 миллиметров, рассказали РИА Новости в Роскачестве. "Для пикников лучше выбирать переносной складной мангал. Он легче стационарного, легко помещается в багажник автомобиля и стоит дешевле. Складной мангал за пару минут приводится в рабочее состояние и подходит для приготовления шашлыка на компанию из 4-6 человек. Кроме того, его можно сложить в сумку или пластиковый кейс и хранить в помещении", - говорится в сообщении. "Для дачи подойдут стационарные мангалы, которые могут быть оснащены дополнительными функциями: печкой, насадками для казана или решеткой-гриль", - продолжили в организации. Чтобы мангал был долговечным, он должен быть покрыт жаростойкой краской или эмалью, иметь усиливающие ребра жесткости или превышать стандартные 2 миллиметра толщины. Если толщину узнать не удалось, обратите внимание на вес изделия. Хороший стационарный мангал весит не менее 10 килограмм. По словам экспертов, дешевые одноразовые мангалы весят меньше килограмма. "Даже разборные модели лучше выбирать по весу. Чем тяжелее мангал, тем он устойчивее, так как выполнен из более толстой стали. Качественный разборный мангал весит от 3 килограмм", - подчеркнули в организации. Помимо этого, на устойчивость мангала влияет его форма. Трапециевидная форма более устойчива, чем прямоугольная. Высокие ножки удобны для работы, но они должны быть достаточно массивными, чтобы мангал не опрокинулся. Устойчивости также способствует нижняя полка, которая переносит центр тяжести вниз. Эксперты отметили, что сталь без специального покрытия со временем ржавеет, металл может прогореть, а конструкция деформироваться. Тогда как мангалы из нержавеющей стали или с жаростойким эмалевым покрытием не подвержены коррозии и служат дольше. Мангал следует заменить, если он деформировался, перекошен, шатается или дребезжит от ветра, а также если прогорел или покрыт коррозией. "Выбирайте длину мангала в зависимости от его назначения (пикник или дача) и размера компании. Для разборного или складного мангала достаточно длины 45-50 сантиметров. Стационарный мангал для загородного участка может быть 60-80 сантиметров в длину, что позволяет готовить несколько блюд одновременно", - добавили эксперты. Тогда как глубина мангала не должна быть слишком большой. Оптимальная глубина - от 12 до 15 сантиметров. Чем глубже мангал, тем больше дров и угля потребуется для приготовления шашлыка. А если мангал слишком мелкий, то мясо может пригореть. В Роскачестве порекомендовали очищать мангал от золы после использования, чтобы предотвратить коррозию. Зола, смешанная с водой, создает щелочную среду, которая повреждает металл. Переносной мангал стоит хранить в чехле или кейсе, а стационарный - накрывать от осадков.

https://1prime.ru/20260419/moshenniki-869265641.html

