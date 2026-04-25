"После ставки". Аналитик предупредил о майских испытаниях для рубля

Банк России снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов — до 14,5% — и дал нейтрально-осторожный сигнал о дальнейших действиях. О том, как решение регулятора... | 25.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-25T02:02+0300

МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Банк России снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов — до 14,5% — и дал нейтрально-осторожный сигнал о дальнейших действиях. О том, как решение регулятора отразится на курсе рубля и почему в мае ситуация для национальной валюты усложнится, агентству “Прайм” рассказал управляющий фондом "Майнинг" УК "Рекорд Капитал" Александр Барышников.“Банк России явно не обещает продолжения снижения автоматически: в пресс-релизе написано "будет оценивать целесообразность", что означает паузу для наблюдения. Среднесрочный прогноз по ставке на 2026 год — диапазон 14–14,5% — говорит о том, что до конца года регулятор допускает максимум ещё одно снижение на 50 базисных пунктов", — пояснил Барышников.Регулятор сейчас больше всего опасается двух вещей: во-первых, того что инфляционные ожидания населения и бизнеса так и не снизятся до нормальных уровней; во-вторых, нарастающей внешней турбулентности — ухудшения перспектив мировой экономики и геополитической напряжённости, которые могут разогнать ценовое давление. Есть и бюджетный риск: если расходы госбюджета окажутся выше запланированных, ЦБ будет вынужден держать политику жёстче.Рубль воспринял снижение спокойно, поскольку неожиданным оно не стало. Поддержка по доллару сместилась на уровень 74,50 рубля, следующая техническая цель при укреплении — 73,30 рубля.Однако с мая ситуация для рубля усложняется. Возврат Минфина к бюджетному правилу означает возобновление покупок иностранной валюты, что будет создавать давление на рубль. Нефть сейчас слабо коррелирует с курсом — рубль живёт своей жизнью и может двигаться независимо от нефтяных котировок, указал Барышников.Уровень 70 рублей за доллар он не называет базовым сценарием, но полностью исключать резкие движения курса тоже неправильно. На май–июнь вероятнее широкий диапазон 75–80 рублей за доллар.

https://1prime.ru/20260424/stavki-869426339.html

