США не планируют продлевать разрешение на закупку российской нефти - 25.04.2026, ПРАЙМ
США не планируют продлевать разрешение на закупку российской нефти
2026-04-25T02:16+0300
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. США не планируют продлевать разрешение на закупку российской нефти в рамках временного выведения нефти и нефтепродуктов из-под американских санкций, продление разрешения на закупку иранской нефти также не рассматривается, заявил агентству Ассошиэйтед Пресс министр финансов США Скотт Бессент Ранее министерство финансов США сообщило о возобновлении лицензии на продажу российской нефти, распространив ослабления американских санкций на сырье, загруженное на суда до 17 апреля, документ действует до 16 мая. "США не планируют продлевать разрешение на закупку российской нефти и нефтепродуктов, находящихся в настоящее время в море", - говорится в публикации агентства. Как добавляет Ассошиэйтед Пресс, Бессент подчеркнул, что Вашингтон полностью исключает продление разового разрешения на закупку иранской нефти, погруженные на суда. "Не для иранцев. У нас блокада. и никакой нефти не поступает. Мы думаем, что через два, три дня они (Тегеран - ред.) начнут закрывать производство, что плохо скажется на их месторождениях", - цитирует агентство Бессента. Ранее в марте министерство финансов США выдало лицензию на доставку и продажу сырой нефти и нефтепродуктов иранского происхождения, погруженных на суда по состоянию на 20 марта, разрешение действует до 0.01 19 апреля 2026 года. Глава минфина США Скотт Бессент вместе с тем заявлял, что новая лицензия позволит оперативно вывести на мировые рынки примерно 140 миллионов баррелей топлива. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
