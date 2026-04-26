Германия затеяла энергетический разворот, но слишком поздно - 26.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260426/atom-869396940.html
Германия затеяла энергетический разворот, но слишком поздно
Германия затеяла энергетический разворот, но слишком поздно
2026-04-26T05:05+0300
мнения аналитиков
мировая экономика
газ
германия
европа
рэу им. г.в.плеханова
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869396940.jpg?1777169100
МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Энергетические решения редко бывают окончательными — особенно в Европе. То, что ещё вчера казалось стратегией, сегодня становится предметом пересмотра. Отказ Германии от атомной энергетики долго воспринимался как точка в дискуссии. Но геополитика вновь превратила её в запятую.После закрытия последних атомных электростанций в 2023 году Германия столкнулась с новой реальностью: рост волатильности на сырьевых рынках, давление на промышленность и необходимость ускоренного энергоперехода. По оценкам немецких экономических институтов, рост валового внутреннего продукта в ближайшие годы останется на уровне около 0,5–1,5 процента, а энергетические издержки остаются одним из ключевых ограничений для индустрии.На этом фоне периодически возникает вопрос: возможно ли возвращение атомной генерации? Теоретически — да, но практически это крайне сложный и дорогой сценарий. Перезапуск отдельных реакторов потребовал бы трёх-пяти лет и инвестиций в миллиарды евро на каждый блок. При этом значительная часть инфраструктуры уже находится в стадии демонтажа, а сами операторы не проявляют интереса к возврату.Важно и другое: за годы отказа от атома Германия перестроила саму логику энергетической политики. Ставка сделана на возобновляемые источники, прежде всего ветровую и солнечную генерацию, развитие сетей и систем хранения. Именно сочетание возобновляемых источников энергии (ВИЭ), гибкой генерации и трансграничных поставок становится основой новой энергетической архитектуры в Европе.В этом смысле отказ от атома — при всех его издержках — уже стал фактором ускорения. Германия существенно нарастила мощности ВИЭ, сформировала рынок технологий и задала масштаб для энергетической повестки Европейского союза. Долгосрочно это может дать конкурентные преимущества, особенно в условиях глобального энергоперехода.Вопрос дефицита мощности решается более прагматично: за счёт импорта электроэнергии, балансирующих мощностей и постепенного ввода новых ВИЭ. Это не идеальная модель, но она соответствует текущей стратегии — диверсификация вместо возврата к прежней структуре.История энергетики показывает: развороты возможны, но они всегда дороги и требуют времени. Германия уже сделала свой выбор и, судя по всему, не столько ищет путь назад, сколько адаптируется к последствиям этого решения. Энергетическая политика, как и экономика в целом, редко движется по прямой. Но именно способность выдерживать выбранный курс часто оказывается важнее, чем попытки его пересмотреть. Даже если цена высока.Автор: Павел Севостьянов, кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова
https://1prime.ru/20260422/npz-869367668.html
германия
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
Павел Севостьянов
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/19/850428112_0:155:797:952_100x100_80_0_0_2438b47f9de05ba27ec00ed0ad6b5e03.jpg
Павел Севостьянов
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/19/850428112_0:155:797:952_100x100_80_0_0_2438b47f9de05ba27ec00ed0ad6b5e03.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
Мнения аналитиков, Мировая экономика, Газ, ГЕРМАНИЯ, ЕВРОПА, РЭУ им. Г.В.Плеханова
Севостьянов: возвращение к атомной энергетике обойдется Германии слишком дорого

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
Павел Севостьянов, действительный госсоветник РФ, к.п.н., доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова
Доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, действительный госсоветник РФ
Все материалы
Нефтяной станок-качалка - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2026
В Германии заявили о наличии альтернатив поставкам нефти для НПЗ в Шведте
22 апреля, 17:33
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала