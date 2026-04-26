Германия затеяла энергетический разворот, но слишком поздно

МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Энергетические решения редко бывают окончательными — особенно в Европе. То, что ещё вчера казалось стратегией, сегодня становится предметом пересмотра. Отказ Германии от атомной энергетики долго воспринимался как точка в дискуссии. Но геополитика вновь превратила её в запятую.После закрытия последних атомных электростанций в 2023 году Германия столкнулась с новой реальностью: рост волатильности на сырьевых рынках, давление на промышленность и необходимость ускоренного энергоперехода. По оценкам немецких экономических институтов, рост валового внутреннего продукта в ближайшие годы останется на уровне около 0,5–1,5 процента, а энергетические издержки остаются одним из ключевых ограничений для индустрии.На этом фоне периодически возникает вопрос: возможно ли возвращение атомной генерации? Теоретически — да, но практически это крайне сложный и дорогой сценарий. Перезапуск отдельных реакторов потребовал бы трёх-пяти лет и инвестиций в миллиарды евро на каждый блок. При этом значительная часть инфраструктуры уже находится в стадии демонтажа, а сами операторы не проявляют интереса к возврату.Важно и другое: за годы отказа от атома Германия перестроила саму логику энергетической политики. Ставка сделана на возобновляемые источники, прежде всего ветровую и солнечную генерацию, развитие сетей и систем хранения. Именно сочетание возобновляемых источников энергии (ВИЭ), гибкой генерации и трансграничных поставок становится основой новой энергетической архитектуры в Европе.В этом смысле отказ от атома — при всех его издержках — уже стал фактором ускорения. Германия существенно нарастила мощности ВИЭ, сформировала рынок технологий и задала масштаб для энергетической повестки Европейского союза. Долгосрочно это может дать конкурентные преимущества, особенно в условиях глобального энергоперехода.Вопрос дефицита мощности решается более прагматично: за счёт импорта электроэнергии, балансирующих мощностей и постепенного ввода новых ВИЭ. Это не идеальная модель, но она соответствует текущей стратегии — диверсификация вместо возврата к прежней структуре.История энергетики показывает: развороты возможны, но они всегда дороги и требуют времени. Германия уже сделала свой выбор и, судя по всему, не столько ищет путь назад, сколько адаптируется к последствиям этого решения. Энергетическая политика, как и экономика в целом, редко движется по прямой. Но именно способность выдерживать выбранный курс часто оказывается важнее, чем попытки его пересмотреть. Даже если цена высока.Автор: Павел Севостьянов, кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова
