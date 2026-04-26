Turkish Airlines сокращает число рейсов

2026-04-26T23:34+0300

СТАМБУЛ, 26 апр – ПРАЙМ. Турецкая авиакомпания Turkish Airlines, выполняющая рейсы в максимальное число стран в мире, приняла решение отменить рейсы в ряд городов, в первую очередь в Африке, на фоне проблем с авиатопливом и снижением спроса, сообщил портал Turizm Ajansı. Turkish Airlines выполняет рейсы в более 350 городов в более 130 странах. "Ввиду геополитической нестабильности и возникших проблем с поставками авиатоплива и снижением спроса Turkish Airlines будет постепенно отменять свои рейсы в 18 направлений во втором квартале года", - пишет портал. Так, будут отменены рейсы между Стамбулом и Гаваной, а также Хургадой, Акабой в Иордании, столицами Южного Судана, Замбии, Гвинеи-Биссау, Съерра-Леоне, Анголы, ДРК, Габона, Либерии и Пуэнто-Нуаром в Конго. До весны 2027 года будут отменены рейсы между Стамбулом и Лейпцигом, Ферганой, Биллунном в Дании, Туркестаном, Киркуком и Наджафом в Ираке. Ситуация с рейсами в Иран пока остается не вполне ясной и зависит от геополитической обстановки, возобновлены они могут быть в любой момент. Турция не испытывает проблем с авиатопливом, заявил в среду министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоглу. Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен признал в тот же день, что через пять-шесть недель может возникнуть реальная угроза дефицита авиационного топлива в ЕС. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти там.

https://1prime.ru/20260426/aviakompaniya-869456088.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

