Названа ошибка автомобилистов, приводящая к дорогому ремонту весной

МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Эксплуатация автомобиля без диагностики после зимы - одна из главных ошибок водителей, которая может привести к дорогому ремонту, рассказали РИА Новости в "Сбербанк Лизинге". "Одна из самых опасных ошибок - считать, что если автомобиль пережил зиму, значит, с ним все в порядке. На самом деле именно весной начинают проявляться скрытые последствия морозов, реагентов и плохих дорог: износ подвески, повреждения тормозной системы, проблемы с аккумулятором", - отметили в компании. Там подчеркнули, что если весной продолжать эксплуатацию без диагностики и соответствующего обслуживания, то мелкие неисправности быстро перерастут в серьезные поломки, требующие ремонта, стоимость которого может оказаться в разы выше профилактического. Водителям советуют не ждать явной поломки для обращения в сервис, а провести диагностику сразу после зимы и проверить подвеску, тормоза, а также состояние технических жидкостей. Это позволит выявить проблемы до того, как они приведут к дорогостоящему ремонту. "Кроме того, весной важно изменить стиль вождения: снижать скорость на плохих дорогах и избегать резких маневров. Эти простые меры помогают существенно снизить риск внеплановых расходов", - добавили в "Сбербанк Лизинге".

