“Отрежут от кредитов”. Банкам закрыли лазейку для учета “левых” доходов

2026-04-26T02:02+0300

МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Получить потребительский кредит становится всё сложнее: банки отклоняют более 80% заявок, а доля отказов микрофинансовых организаций достигла минимума с 2022 года. О том, какие новые правила вступили в силу в апреле и кого они коснутся в первую очередь, агентству “Прайм” рассказала экономист, основатель финансовой экосистемы "Флагман", эксперт по инвестициям и кредитованию Эльвира Глухова.По словам эксперта, с 1 апреля вступило в силу Указание Банка России № 7286-У, которое серьёзно меняет подход к оценке заёмщиков для расчёта показателя долговой нагрузки (ПДН) — соотношения всех выплат по кредитным обязательствам к среднему доходу гражданина. Уровень 50% и выше уже является для банка "красным флагом".Раньше банки учитывали в качестве дохода практически все виды поступлений, но теперь эта лазейка закрыта: выписку по счёту можно использовать лишь для подтверждения строго определённых видов доходов — зарплаты, пенсии, социальных выплат или аренды."Если на карту падают деньги от подработок, проценты по вкладам или переводы от родственников, их придётся подкреплять отдельными документами. Например, справкой о полученных доходах по вкладам или ценным бумагам. Кроме того, с 1 апреля ЦБ перестал принимать на проверку банковские модели, которые завышали оценку дохода зарплатных клиентов на основе анализа их трат", — пояснила Глухова.Изменения коснулись и индивидуальных предпринимателей: с 1 апреля нельзя подтверждать доход бумажками, которые ИП выписал сам себе. Останутся только налоговые декларации и книга учёта доходов и расходов. С 1 июля упрощенный подход, когда за основу банки брали заявленный заемщиком доход в сравнении со среднедушевыми по Росстату в регионе упразднят.Цель изменений — снизить закредитованность граждан, но для многих заёмщиков с нерегулярными или "серыми" доходами это означает, что получить кредит станет практически невозможно без официальных справок, заключила экономист.

