https://1prime.ru/20260426/lavrov-869455281.html

Лавров вспомнил басню Крылова "Слон и Моська", говоря о Зеленском

Лавров вспомнил басню Крылова "Слон и Моська", говоря о Зеленском

2026-04-26T20:54+0300

спецоперация на украине

россия

общество

рф

европа

норвегия

сергей лавров

владимир зеленский

"веди"

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg

МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, говоря о Владимире Зеленском и его желании возглавить некое европейское военное образование, вспомнил ставшую классической басню Ивана Крылова "Слон и Моська". Басня Крылова рассказывает о том, как маленькая Моська громко лает на проходящего мимо Слона, пытаясь казаться смелой и значимой, хотя на самом деле не представляет для него никакой угрозы. "Есть басня у нас такая: Иван Андреевич Крылов, "Слон и Моська", по-моему, она называется… При всех фактах, которые характеризуют этого персонажа (Зеленского - ред.), он, конечно, для себя принял какое-то решение. Хочет, видимо, возглавить европейское военное образование", - сказал Лавров в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину. Ранее Лавров говорил, что на фоне кризиса в НАТО в Европе все громче звучат голоса о том, что нужно создавать новый военный блок, в который войдут ЕС, Британия, Норвегия и Украина.

рф

европа

норвегия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

