https://1prime.ru/20260426/lavrov-869455281.html
Лавров вспомнил басню Крылова "Слон и Моська", говоря о Зеленском
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, говоря о Владимире Зеленском и его желании возглавить некое европейское военное образование, вспомнил ставшую... | 26.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-26T20:54+0300
спецоперация на украине
россия
общество
рф
европа
норвегия
сергей лавров
владимир зеленский
"веди"
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg
МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, говоря о Владимире Зеленском и его желании возглавить некое европейское военное образование, вспомнил ставшую классической басню Ивана Крылова "Слон и Моська". Басня Крылова рассказывает о том, как маленькая Моська громко лает на проходящего мимо Слона, пытаясь казаться смелой и значимой, хотя на самом деле не представляет для него никакой угрозы. "Есть басня у нас такая: Иван Андреевич Крылов, "Слон и Моська", по-моему, она называется… При всех фактах, которые характеризуют этого персонажа (Зеленского - ред.), он, конечно, для себя принял какое-то решение. Хочет, видимо, возглавить европейское военное образование", - сказал Лавров в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину. Ранее Лавров говорил, что на фоне кризиса в НАТО в Европе все громче звучат голоса о том, что нужно создавать новый военный блок, в который войдут ЕС, Британия, Норвегия и Украина.
https://1prime.ru/20260426/zakharova-869454523.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_013d41be83002e2055c4ba2c1a78a3f3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , рф, европа, норвегия, сергей лавров, владимир зеленский, "веди", нато, ес, бизнес
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Общество , РФ, ЕВРОПА, НОРВЕГИЯ, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, "Веди", НАТО, ЕС, Бизнес
