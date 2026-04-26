Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лавров вспомнил басню Крылова "Слон и Моська", говоря о Зеленском
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
Лавров вспомнил басню Крылова "Слон и Моська", говоря о Зеленском
Лавров вспомнил басню Крылова "Слон и Моська", говоря о Зеленском - 26.04.2026, ПРАЙМ
Лавров вспомнил басню Крылова "Слон и Моська", говоря о Зеленском
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, говоря о Владимире Зеленском и его желании возглавить некое европейское военное образование, вспомнил ставшую... | 26.04.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, говоря о Владимире Зеленском и его желании возглавить некое европейское военное образование, вспомнил ставшую классической басню Ивана Крылова "Слон и Моська". Басня Крылова рассказывает о том, как маленькая Моська громко лает на проходящего мимо Слона, пытаясь казаться смелой и значимой, хотя на самом деле не представляет для него никакой угрозы. "Есть басня у нас такая: Иван Андреевич Крылов, "Слон и Моська", по-моему, она называется… При всех фактах, которые характеризуют этого персонажа (Зеленского - ред.), он, конечно, для себя принял какое-то решение. Хочет, видимо, возглавить европейское военное образование", - сказал Лавров в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину. Ранее Лавров говорил, что на фоне кризиса в НАТО в Европе все громче звучат голоса о том, что нужно создавать новый военный блок, в который войдут ЕС, Британия, Норвегия и Украина.
рф
европа
норвегия
россия, общество , рф, европа, норвегия, сергей лавров, владимир зеленский, "веди", нато, ес, бизнес
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Общество , РФ, ЕВРОПА, НОРВЕГИЯ, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, "Веди", НАТО, ЕС, Бизнес
20:54 26.04.2026
 
Лавров вспомнил басню Крылова "Слон и Моська", говоря о Зеленском

Лавров вспомнил басню, говоря о стремлении Зеленского возглавить военное образование

МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, говоря о Владимире Зеленском и его желании возглавить некое европейское военное образование, вспомнил ставшую классической басню Ивана Крылова "Слон и Моська".
Басня Крылова рассказывает о том, как маленькая Моська громко лает на проходящего мимо Слона, пытаясь казаться смелой и значимой, хотя на самом деле не представляет для него никакой угрозы.
"Есть басня у нас такая: Иван Андреевич Крылов, "Слон и Моська", по-моему, она называется… При всех фактах, которые характеризуют этого персонажа (Зеленского - ред.), он, конечно, для себя принял какое-то решение. Хочет, видимо, возглавить европейское военное образование", - сказал Лавров в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
Ранее Лавров говорил, что на фоне кризиса в НАТО в Европе все громче звучат голоса о том, что нужно создавать новый военный блок, в который войдут ЕС, Британия, Норвегия и Украина.
