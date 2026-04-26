Новак заявил о глубоком кризисе на рынке нефти

Перекрытие Ормузского пролива привело к очень глубокому кризису на рынке нефти, восстановление поставок займет несколько месяцев, заявил вице-премьер РФ... | 26.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-26T15:55+0300

МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Перекрытие Ормузского пролива привело к очень глубокому кризису на рынке нефти, восстановление поставок займет несколько месяцев, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Кризис очень глубокий, очень большое количество баррелей нефти не вышло на рынок за этот период, большое количество кораблей скопилось в Ормузском проливе. Поэтому, конечно, для балансировки, восстановления на прежнем уровне потребуется определенное время. На наш взгляд, это несколько месяцев", - сказал он в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину. В начале апреля Новак говорил, что рынок нефти сейчас не сбалансирован, есть большой разрыв между ценами на нефть и нефтепродукты. ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.

