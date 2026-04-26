Пушков считает, что США могут готовиться к новому раунду войны с Ираном
Ситуация на Ближнем Востоке свидетельствует о подготовке США к новому раунду войны с Ираном, считает российский сенатор Алексей Пушков.
2026-04-26T14:18+0300
МОСКВА, 26 апр – ПРАЙМ. Ситуация на Ближнем Востоке свидетельствует о подготовке США к новому раунду войны с Ираном, считает российский сенатор Алексей Пушков. Ранее президент США Дональд Трамп объяснил отмену поездки его спецпредставителя Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера в Пакистан для переговоров по Ирану тем, что в руководстве Ирана якобы "неразбериха" и "никто не знает, кто главный". "Судя по всему, США готовятся к продолжению войны, хотя это угрожает новыми разрушениями энергетической инфраструктуры в регионе и сохранению перекрытия Ормузского пролива, что, в свою очередь, сильно скажется на мировой экономике... Трамп хочет додавить Иран. Иран готовится додавить Трампа", - написал Пушков в своем Telegram-канале. Политик напомнил, что ранее США стали наращивать свое военное присутствие в регионе. "Все это указывает на подготовку к новому раунду войны", - полагает он.
https://1prime.ru/20260425/pribaltika-869427708.html
Пушков: США могут готовиться к продолжению войны с Ираном
МОСКВА, 26 апр – ПРАЙМ. Ситуация на Ближнем Востоке свидетельствует о подготовке США к новому раунду войны с Ираном, считает российский сенатор Алексей Пушков.
Ранее президент США Дональд Трамп объяснил отмену поездки его спецпредставителя Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера в Пакистан для переговоров по Ирану тем, что в руководстве Ирана якобы "неразбериха" и "никто не знает, кто главный".
"Вернулось бумерангом". В Прибалтике пожалели о своем шаге против Ирана
"Судя по всему, США готовятся к продолжению войны, хотя это угрожает новыми разрушениями энергетической инфраструктуры в регионе и сохранению перекрытия Ормузского пролива, что, в свою очередь, сильно скажется на мировой экономике... Трамп хочет додавить Иран. Иран готовится додавить Трампа", - написал Пушков в своем Telegram-канале
Политик напомнил, что ранее США стали наращивать свое военное присутствие в регионе.
"Все это указывает на подготовку к новому раунду войны", - полагает он.