Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пушков считает, что США могут готовиться к новому раунду войны с Ираном - 26.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260426/pushkov-869451064.html
Пушков считает, что США могут готовиться к новому раунду войны с Ираном
2026-04-26T14:18+0300
2026-04-26T14:19+0300
нефть
иран
сша
ближний восток
дональд трамп
алексей пушков
стив уиткофф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/15/862586042_0:117:3227:1932_1920x0_80_0_0_a4093d24930ac21d33a780cb67b21a31.jpg
МОСКВА, 26 апр – ПРАЙМ. Ситуация на Ближнем Востоке свидетельствует о подготовке США к новому раунду войны с Ираном, считает российский сенатор Алексей Пушков. Ранее президент США Дональд Трамп объяснил отмену поездки его спецпредставителя Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера в Пакистан для переговоров по Ирану тем, что в руководстве Ирана якобы "неразбериха" и "никто не знает, кто главный". "Судя по всему, США готовятся к продолжению войны, хотя это угрожает новыми разрушениями энергетической инфраструктуры в регионе и сохранению перекрытия Ормузского пролива, что, в свою очередь, сильно скажется на мировой экономике... Трамп хочет додавить Иран. Иран готовится додавить Трампа", - написал Пушков в своем Telegram-канале. Политик напомнил, что ранее США стали наращивать свое военное присутствие в регионе. "Все это указывает на подготовку к новому раунду войны", - полагает он.
https://1prime.ru/20260425/pribaltika-869427708.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/15/862586042_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_7c8cc4fd0d0ecda4586d97dcfa95f85b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
14:18 26.04.2026 (обновлено: 14:19 26.04.2026)
 
Пушков считает, что США могут готовиться к новому раунду войны с Ираном

Пушков: США могут готовиться к продолжению войны с Ираном

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2026
Алексей Пушков. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала