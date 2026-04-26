Китайская Hengli Petrochemical заявила, что не покупала нефть у Ирана - 26.04.2026, ПРАЙМ
Китайская Hengli Petrochemical заявила, что не покупала нефть у Ирана
Китайская Hengli Petrochemical заявила, что не покупала нефть у Ирана - 26.04.2026, ПРАЙМ
Китайская Hengli Petrochemical заявила, что не покупала нефть у Ирана
Китайская частная нефтеперерабатывающая компания Hengli Petrochemical, которая ранее попала под санкции США, заявила, что никогда не вела торговую деятельность... | 26.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-26T17:33+0300
2026-04-26T17:33+0300
политика
нефть
сша
иран
израиль
санкции против рф
мировая экономика
ПЕКИН, 26 апр - ПРАЙМ. Китайская частная нефтеперерабатывающая компания Hengli Petrochemical, которая ранее попала под санкции США, заявила, что никогда не вела торговую деятельность с Ираном. Ранее минфин США расширил санкционные списки по Ирану, добавив туда 20 компаний и 19 нефтяных танкеров. Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) также выпустило генеральную лицензию, разрешающую сворачивание операций с участием китайской нефтеперерабатывающей компании Hengli Petrochemical, которая также попала в санкционный список. "Компания никогда не вела торговую деятельность с Ираном", - говорится в заявлении компании, опубликованном на сайте Шанхайской фондовой биржи. В заявлении отмечается, что все поставщики нефти компании гарантировали, что происхождение поставляемой нефти не подпадает под действие санкций США". США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.
сша
иран
израиль
нефть, сша, иран, израиль, санкции против рф, мировая экономика
Политика, Нефть, США, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, санкции против РФ, Мировая экономика
17:33 26.04.2026
 
Китайская Hengli Petrochemical заявила, что не покупала нефть у Ирана

Hengli Petrochemical, попавшая под санкции США, заявила, что не вела торговлю с Ираном

ПЕКИН, 26 апр - ПРАЙМ. Китайская частная нефтеперерабатывающая компания Hengli Petrochemical, которая ранее попала под санкции США, заявила, что никогда не вела торговую деятельность с Ираном.
Ранее минфин США расширил санкционные списки по Ирану, добавив туда 20 компаний и 19 нефтяных танкеров. Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) также выпустило генеральную лицензию, разрешающую сворачивание операций с участием китайской нефтеперерабатывающей компании Hengli Petrochemical, которая также попала в санкционный список.
"Компания никогда не вела торговую деятельность с Ираном", - говорится в заявлении компании, опубликованном на сайте Шанхайской фондовой биржи.
В заявлении отмечается, что все поставщики нефти компании гарантировали, что происхождение поставляемой нефти не подпадает под действие санкций США".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.
КНР выступила против внесения китайских компаний в 20-й пакет санкций ЕС
ПолитикаНефтьСШАИРАНИЗРАИЛЬсанкции против РФМировая экономика
 
 
