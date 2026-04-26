Китайская Hengli Petrochemical заявила, что не покупала нефть у Ирана
2026-04-26T17:33+0300
ПЕКИН, 26 апр - ПРАЙМ. Китайская частная нефтеперерабатывающая компания Hengli Petrochemical, которая ранее попала под санкции США, заявила, что никогда не вела торговую деятельность с Ираном. Ранее минфин США расширил санкционные списки по Ирану, добавив туда 20 компаний и 19 нефтяных танкеров. Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) также выпустило генеральную лицензию, разрешающую сворачивание операций с участием китайской нефтеперерабатывающей компании Hengli Petrochemical, которая также попала в санкционный список. "Компания никогда не вела торговую деятельность с Ираном", - говорится в заявлении компании, опубликованном на сайте Шанхайской фондовой биржи. В заявлении отмечается, что все поставщики нефти компании гарантировали, что происхождение поставляемой нефти не подпадает под действие санкций США". США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.
