В Туапсе собрали более трех тысяч кубометров загрязненного грунта

В Туапсе собрали более трех тысяч кубометров загрязненного грунта

2026-04-26T19:26+0300

КРАСНОДАР, 26 апр - ПРАЙМ. Более 3 тысяч кубометров загрязненного нефтепродуктами грунта собрали в Туапсе после пожара на нефтекомплексе, вызванного атаками украинских БПЛА в понедельник, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. "В Туапсе собрали более 3 тысяч кубометров загрязненного грунта после разлива нефтепродуктов, произошедшего из-за атаки БПЛА киевского режима", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба. Уточняется, что в работах задействованы 26 единиц техники и более 130 человек, это сотрудники ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, "Кубань-СПАС" и других организаций. Двадцать седьмого апреля планируется привлечь дополнительное количество техники и людей от "Кубань-СПАС". Как сообщает оперативный штаб региона, в настоящее время загрязнение имеет локальный характер. На береговой линии проводят постоянный мониторинг выбросов. Параллельно проводят уборку города от сажи и других продуктов горения. Нефтекомплекс в морском порту Туапсе подвергся атаке украинских БПЛА дважды, 16 и 20 апреля. Из-за пожаров, спровоцированных атаками беспилотников, в реку Туапсе попали нефтепродукты, их разлив локализовали. Также сообщалось об обнаружении нефтяного пятна площадью 10 тысяч квадратных метров в 1,5 милях от порта Туапсе, которое появилось в результате повреждения атакованной БПЛА инфраструктуры морского терминала. Из-за сильных проливных дождей уровень воды в реке Туапсе поднялся, и нефтепродукты перелились за боновые заграждения. Уборка загрязнения ниже по течению реки, а также в акватории и на берегу Черного моря, проводится круглосуточно. Как сообщал глава Туапсе Сергей Бойко, нефтепродукты собирают в кубовые контейнеры, которые грузовиками вывозятся на территории морского терминала и НПЗ, и впоследствии будут утилизированы.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

нефть, россия, краснодарский край, черное море, мчс, нпз