В Британии раскрыли, что скрывается за 90 миллиардами евро для Киева
Выделенный Украине кредит в 90 миллиардов евро скрывает зреющие в Европе разногласия по вопросу о дальнейшей поддержке Киева, передает Unherd. | 26.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-26T20:31+0300
МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Выделенный Украине кредит в 90 миллиардов евро скрывает зреющие в Европе разногласия по вопросу о дальнейшей поддержке Киева, передает Unherd."Внешне ЕС демонстрирует сплоченность. Однако за всеми постановочными объятиями с главой киевского режима в ходе его последнего визита в Европейском совете назревает напряженность", — говорится в материале.На повестку в полный рост встал еще более острый вопрос о вступлении Украины в ЕС. Декларируя бесконечную солидарность, Евросоюз проявляет "вопиющее лицемерие", и максимум, что он готов предложить Киеву, - это "облегченное" членство, которое по сути равносильно вежливому отказу.По словам автора статьи, Владимиру Зеленскому становится все сложнее поддерживать легенду о том, что "Украина воюет не за себя, а за всю Европу и что на кону безопасность всего континента"."Сложился шаткий и спорный консенсус в пользу дальнейшей поддержки Украины до тех пор, пока не будет достигнут некий исход на поле боя — с которым лидеры ЕС пока не определились", — сообщается в публикации.Накануне газета New York Times сообщила, что европейские страны не знают, как добиться победы Киева. В публикации отметили, что Европа готовится к тому, что украинский конфликт не закончится в ближайшее время."Страна.ua" также отмечала, что реальная политика Европы в отношении России и Украины может измениться из-за внутренних и внешних политических факторов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Unherd: в Евросоюзе зреет напряженность по вопросу о продолжении поддержки Украины