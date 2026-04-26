Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сырский выступил с тяжелым признанием о России - 26.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20260426/vsu-869456571.html
Сырский выступил с тяжелым признанием о России
Сырский выступил с тяжелым признанием о России - 26.04.2026, ПРАЙМ
Сырский выступил с тяжелым признанием о России
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал тяжелую для украинской армии ситуацию на фронте и масштабное наступление российских войск. | 26.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-26T22:51+0300
2026-04-26T22:51+0300
спецоперация на украине
россия
денис пушилин
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/84302/85/843028521_0:55:1043:641_1920x0_80_0_0_03634719cc395ee3c4794d907308dbb1.jpg
МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал тяжелую для украинской армии ситуацию на фронте и масштабное наступление российских войск."Ситуация остается сложной. Противник активизировал наступательные действия практически по всей линии фронта", — посетовал он в Telegram-канале.В воскресенье глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что российские войска отодвигают противника по всей линии фронта.В Минобороны сообщили, что российские военные ударили по местам хранения и запуска украинских БПЛА дальнего действия и поразили транспортные и энергетические объекты, используемые ВСУ. По информации военного ведомства, ВСУ за сутки потеряли 1215 военнослужащих. Помимо этого, были уничтожены 91 единица военной автомобильной техники, 20 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 13 танков ВСУ.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84302/85/843028521_57:0:984:695_1920x0_80_0_0_9205670a195a8adb5ca0a1dcd3ab8b38.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, денис пушилин, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Денис Пушилин, ВСУ
22:51 26.04.2026
 
Сырский выступил с тяжелым признанием о России

Главком ВСУ Сырский признал сложную для ВСУ ситуацию на фронте

© Фото : Офис президента УкраиныАлександр Сырский
Александр Сырский - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2026
Александр Сырский . Архивное фото
© Фото : Офис президента Украины
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал тяжелую для украинской армии ситуацию на фронте и масштабное наступление российских войск.
"Ситуация остается сложной. Противник активизировал наступательные действия практически по всей линии фронта", — посетовал он в Telegram-канале.
В воскресенье глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что российские войска отодвигают противника по всей линии фронта.
В Минобороны сообщили, что российские военные ударили по местам хранения и запуска украинских БПЛА дальнего действия и поразили транспортные и энергетические объекты, используемые ВСУ. По информации военного ведомства, ВСУ за сутки потеряли 1215 военнослужащих. Помимо этого, были уничтожены 91 единица военной автомобильной техники, 20 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 13 танков ВСУ.
Спецоперация на УкраинеРОССИЯДенис ПушилинВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала