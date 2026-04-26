Сырский выступил с тяжелым признанием о России
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал тяжелую для украинской армии ситуацию на фронте и масштабное наступление российских войск. | 26.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-26T22:51+0300
МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал тяжелую для украинской армии ситуацию на фронте и масштабное наступление российских войск."Ситуация остается сложной. Противник активизировал наступательные действия практически по всей линии фронта", — посетовал он в Telegram-канале.В воскресенье глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что российские войска отодвигают противника по всей линии фронта.В Минобороны сообщили, что российские военные ударили по местам хранения и запуска украинских БПЛА дальнего действия и поразили транспортные и энергетические объекты, используемые ВСУ. По информации военного ведомства, ВСУ за сутки потеряли 1215 военнослужащих. Помимо этого, были уничтожены 91 единица военной автомобильной техники, 20 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 13 танков ВСУ.
https://1prime.ru/20260426/germaniya-869454673.html
https://1prime.ru/20260426/ukraina-869454833.html
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Денис Пушилин, ВСУ
