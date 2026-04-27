АТОР: в Турции расширяется возможность оплатить товары и услуги в рублях

https://1prime.ru/20260427/ator-869483017.html

Возможность оплатить товары и услуги через Систему быстрых платежей (СБП) в рублях расширяется в Турции, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). | 27.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-27T18:35+0300

экономика

финансы

россия

турция

анталья

стамбул

атор

visa

mastercard

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859635273_0:630:1315:1370_1920x0_80_0_0_7f7949b9df1c056f447106b5dedbf9ec.jpg

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Возможность оплатить товары и услуги через Систему быстрых платежей (СБП) в рублях расширяется в Турции, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). "Вопрос – как и чем платить в Турции российским туристам за покупки в магазинах, аптеках, еду и напитки в ресторанах и другие услуги, в 2026 году получил неожиданный ответ – уже можно по СБП, в приложении любого банка... Места, в которых можно платить рублями, для узнаваемости у туристов имеют хорошо заметные наклейки с логотипами СБП", - сказали в АТОР. Среди торговых точек, в которых можно платить по СБП – аптеки, салоны оптики, магазины продуктов, сладостей и сувениров, магазины и центры текстиля, бары и рестораны и др. В рублях через СБП в Турции можно купить экскурсии, оплатить услуги отельных фотографов и SPA, заказать трансферы и фаст-трек, причем как находясь в Турции, так и из России. Уточняется, что продавец вводит сумму на своем устройстве, формируется QR-код, далее турист сканирует его смартфоном, переходит в приложение своего банка и подтверждает платеж. "Списание идет в рублях с любой карты любого российского банка (поддерживаются и "Мир", и карты Visa и Mastercard), в т.ч. можно выбрать даже кредитный счет или оплату долями (зависит от банка), а продавец получает оплату на свой счет в турецких лирах", - рассказали в АТОР. В ассоциации сообщили, что карту-путеводитель по местам Турции, где можно совершать оплату по СБП, создала компания Turinvoice. "Сейчас Turinvoice удалось собрать в интерактивной карте-путеводителе более 800 торговых точек на курортах Антальи, свыше 80 – на курортах Эгейского побережья Турции, более 240 – в Стамбуле, есть также точки в Каппадокии, Мерсине и Адане, а также в аэропорту Анкары", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20260427/turtsija-869461530.html

турция

анталья

стамбул

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

