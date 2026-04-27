Названы авто, которые все еще выгодно привозить из-за рубежа

Параллельный импорт автомобилей остаётся востребованным, но понятие "выгодно" для покупателя и для поставщика сегодня сильно различается. О том, какие машины...

2026-04-27T03:03+0300

МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Параллельный импорт автомобилей остаётся востребованным, но понятие "выгодно" для покупателя и для поставщика сегодня сильно различается. О том, какие машины стоит везти из-за границы и почему спрос сместился в сторону менее мощных двигателей, агентству “Прайм” рассказал основатель автомобильного маркетплейса Fresh Денис Мигаль.По словам эксперта, для потребителя выгодно покупать по параллельному импорту машины с двигателем мощностью до 160 лошадиных сил, поскольку они ввозятся по старой, "по нынешним меркам, смешной ставке утильсбора". Новая экономическая модель сформировала новый пул лидеров по числу пересечений границы: Mazda CX-5, Skoda Superb, Toyota Camry, KIA Seltos, Volkswagen Tharu, Nissan Qashqai, Honda Vezel. Потребители готовы отказаться от полного привода на кроссовере или смириться со скромными для больших седанов моторами, лишь бы попасть в льготный коридор."Название бренда для покупателей важнее названия моделей. Кто раньше слышал про Volkswagen Tharu и Honda Vezel? Но уверенность в том, что Volkswagen и Honda, даже выпущенные в Китае, не разочаруют в потребительских качествах и надежности, решает всё. Год назад до половины ввезённых по параллельному импорту машин имели двигатель мощнее 160 л.с. Сейчас — только одна из двадцати", — пояснил Мигаль.Эксперт советует тем, кто раздумывает о покупке автомобиля до 160 л.с., не тянуть: риски ослабления рубля и повышения утильсбора высоки. При этом важно изучить отзывы о компании-поставщике — на этом рынке многое строится на доверии. Для профессиональных поставщиков по-прежнему выгодно возить самые дорогие европейские модели: утильсбор не отпугивает клиента, готового отдать за машину 15–20 миллионов рублей. Однако основной покупатель массового сегмента — тот, кто "считает деньги до копейки", заключил эксперт.

