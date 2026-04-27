Названы авто, которые все еще выгодно привозить из-за рубежа - 27.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260427/avto-869428696.html
Названы авто, которые все еще выгодно привозить из-за рубежа
авто
бизнес
китай
денис мигаль
honda
volkswagen
toyota camry
https://cdnn.1prime.ru/img/83314/71/833147189_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_8134705a4aeb432bb30c4c84740e7e41.jpg
МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Параллельный импорт автомобилей остаётся востребованным, но понятие "выгодно" для покупателя и для поставщика сегодня сильно различается. О том, какие машины стоит везти из-за границы и почему спрос сместился в сторону менее мощных двигателей, агентству “Прайм” рассказал основатель автомобильного маркетплейса Fresh Денис Мигаль.По словам эксперта, для потребителя выгодно покупать по параллельному импорту машины с двигателем мощностью до 160 лошадиных сил, поскольку они ввозятся по старой, "по нынешним меркам, смешной ставке утильсбора". Новая экономическая модель сформировала новый пул лидеров по числу пересечений границы: Mazda CX-5, Skoda Superb, Toyota Camry, KIA Seltos, Volkswagen Tharu, Nissan Qashqai, Honda Vezel. Потребители готовы отказаться от полного привода на кроссовере или смириться со скромными для больших седанов моторами, лишь бы попасть в льготный коридор."Название бренда для покупателей важнее названия моделей. Кто раньше слышал про Volkswagen Tharu и Honda Vezel? Но уверенность в том, что Volkswagen и Honda, даже выпущенные в Китае, не разочаруют в потребительских качествах и надежности, решает всё. Год назад до половины ввезённых по параллельному импорту машин имели двигатель мощнее 160 л.с. Сейчас — только одна из двадцати", — пояснил Мигаль.Эксперт советует тем, кто раздумывает о покупке автомобиля до 160 л.с., не тянуть: риски ослабления рубля и повышения утильсбора высоки. При этом важно изучить отзывы о компании-поставщике — на этом рынке многое строится на доверии. Для профессиональных поставщиков по-прежнему выгодно возить самые дорогие европейские модели: утильсбор не отпугивает клиента, готового отдать за машину 15–20 миллионов рублей. Однако основной покупатель массового сегмента — тот, кто "считает деньги до копейки", заключил эксперт.
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83314/71/833147189_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a24816d6fead216095ccba1527d12141.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
03:03 27.04.2026
 
Названы авто, которые все еще выгодно привозить из-за рубежа

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРабота автосалонов
Работа автосалонов - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2026
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
АвтоБизнесКИТАЙДенис МигальHondaVolkswagenToyota Camry
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала