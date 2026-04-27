Эксперты рассказали об интересе россиян к частичной занятости

2026-04-27T04:18+0300

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Интерес россиян к частичной занятости в сфере розничной и оптовой торговли в первом квартале увеличился на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а количество предложений от работодателей выросло в 2,5 раза, выяснили эксперты "Авито Подработки", "Авито Работы" и Х5. "По итогам I квартала 2026 частичную занятость с посменной оплатой в сфере розничной и оптовой торговли предлагали в 2,5 раза чаще (+141% год к году)... Увеличился и интерес самих исполнителей к таким позициям: число откликов стало на 43% больше", - говорится в исследовании. Заметнее всего количество таких позиций выросло в Рязанской области - на 168%, а оплата за смену составила 4 213 рублей. На втором месте Вологодская область с ростом на 161% и ставкой 4 876 рублей за смену. Замыкает тройку Московская область, где количество вакансий прибавило 155% при средней оплате 5 414 рублей за смену. Самый заметный рост откликов на вакансии с посменной оплатой зафиксирован в Кировской и Мурманской областях - в 2,5 и 2,4 раза соответственно. По данным аналитики Х5, каждую неделю через платформу компании с заданиями внутри сети выполняется свыше 80 тысяч задач - 83% от всех опубликованных. Чаще всего размещают предложения по приёмке и выкладке товара, погрузке, замене неактуальных ценников. Эксперты отмечают, что сфера розничной и оптовой торговли остается одним из ключевых сегментов рынка труда. В целом по России средняя предлагаемая заработная плата в отрасли достигла 64 866 рублей в месяц. "Наиболее заметный рост зарплатных предложений по итогам I квартала 2026 года зафиксирован в Башкортостане (+26%, 71 826 руб/мес), Татарстане (+16%, 70 100 руб/мес), Ставропольском крае (+13,5%, 67 067 руб/мес), Саратовской области (+13%, 44 941 руб/мес) и Омской области (+8,7%, 52 193 руб/мес)", - прокомментировал директор по развитию "Авито Работы" Роман Губанов.

бизнес, россия, рязанская область, вологодская область, московская область, авито работа