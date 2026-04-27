Выработка электроэнергии "ЭЛ5-Энерго" в I квартале выросла - 27.04.2026, ПРАЙМ
Выработка электроэнергии "ЭЛ5-Энерго" в I квартале выросла
Выработка электроэнергии "ЭЛ5-Энерго" в первом квартале выросла на 8,3% - до 7,499 миллиарда кВт.ч, сообщила компания. | 27.04.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Выработка электроэнергии "ЭЛ5-Энерго" в первом квартале выросла на 8,3% - до 7,499 миллиарда кВт.ч, сообщила компания. Наибольшую долю (34,7%) в выработке электроэнергии занимает Невинномысская ГРЭС (2,603 миллиарда кВт.ч), затем идут Конаковская ГРЭС (33,8%, 2,533 миллиарда кВт.ч), Среднеуральская ГРЭС (28,5%, 2,134 миллиарда кВт.ч).Чистый отпуск электроэнергии увеличился на 8,3% - до 7,138 миллиарда кВт.ч. Продажи электроэнергии выросли на 8,1% - до 8,032 миллиарда кВт.ч. Продажи тепла же увеличились на 8,8% - до 1,55 миллиарда кВт.ч.Производственные филиалы "ЭЛ5-Энерго" включают в себя три газовые станции - Конаковскую, Невинномысскую и Среднеуральскую ГРЭС, а также две ветроэлектростанции - Азовскую и Кольскую. Их общая установленная мощность составляет 5,9 ГВт выработки электроэнергии и 1,8 Гкал.ч - тепла.Компания в апреле завершила процесс реорганизации путем присоединения других энергетических активов "Лукойла" - "ВДК-Энерго" и "Лукойл-Экоэнерго", однако их показатели не учитывались в производственных результатах за первый квартал.
Выработка электроэнергии "ЭЛ5-Энерго" за I квартал выросла на 8,3%

