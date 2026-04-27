На Западе забили тревогу из-за неожиданного удара России по Германии
Politico: запрет России на транзит казахстанской нефти в Германию бьет по Киеву
© Unsplash/Maheshkumar PainamФлаг Германии, Берлин
Флаг Германии, Берлин. Архивное фото
© Unsplash/Maheshkumar Painam
МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Намерение России ограничить поставки казахстанской нефти в Германию через трубопровод "Дружба" может создать серьезные трудности как для Берлина, так и для Киева, сообщается в статье Politico.
"Москва планирует с 1 мая остановить транзит казахстанской нефти в Германию по одному из участков трубопровода "Дружба". Это может привести к серьезным проблемам, так как Казахстан снабжает почти 20 процентов нефти для важного нефтеперерабатывающего завода, который обеспечивает 90 процентов производства бензина, авиационного керосина, дизельного топлива и мазута для Берлина и соседнего Бранденбурга", — указано в статье.
Как говорится в материале, любое нарушение в поставках энергоресурсов может сыграть на руку партии "Альтернатива для Германии", которой прогнозируют успех на предстоящих осенних выборах в восточных регионах. Также решение Москвы может уменьшить количество атак ВСУ на российские порты, дополнительно утверждается в публикации.
"Если Россия решит перенаправить поставки казахстанской нефти в Германию через другие маршруты, вероятно, они будут проходить транзитом через порты на Балтике — Усть-Лугу и Приморск. Эти порты все чаще подвергаются атакам со стороны Украины. <…> В случае если Германии потребуются эти порты для получения казахстанской нефти, она может оказать давление на украинцев, чтобы прекратить нападения беспилотников, став таким образом защитником для Москвы", — подытожили в материале.
На прошлой неделе вице-премьер России Александр Новак отметил, что поставки казахстанской нефти в Германию будут осуществляться в обход трубопровода "Дружба" с 1 мая из технических соображений.
Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов в среду высказал мнение, что нехватка технических возможностей для транспортировки казахстанской нефти из России вызвана недавними атаками на российскую инфраструктуру. Он также подчеркнул, что германский НПЗ в Шведте зависит от казахстанской нефти на 20-30 процентов.
Киев постоянно стремится повредить нефтепроводы и их сооружения в России. В министерстве обороны заявляли, что их цель — дестабилизировать мировой рынок углеводородов и остановить поставки нефти и нефтепродуктов европейским потребителям.