На Западе забили тревогу из-за неожиданного удара России по Германии - 27.04.2026, ПРАЙМ
На Западе забили тревогу из-за неожиданного удара России по Германии
Намерение России ограничить поставки казахстанской нефти в Германию через трубопровод "Дружба" может создать серьезные трудности как для Берлина, так и для... | 27.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-27T23:37+0300
МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Намерение России ограничить поставки казахстанской нефти в Германию через трубопровод "Дружба" может создать серьезные трудности как для Берлина, так и для Киева, сообщается в статье Politico. "Москва планирует с 1 мая остановить транзит казахстанской нефти в Германию по одному из участков трубопровода "Дружба". Это может привести к серьезным проблемам, так как Казахстан снабжает почти 20 процентов нефти для важного нефтеперерабатывающего завода, который обеспечивает 90 процентов производства бензина, авиационного керосина, дизельного топлива и мазута для Берлина и соседнего Бранденбурга", — указано в статье. Как говорится в материале, любое нарушение в поставках энергоресурсов может сыграть на руку партии "Альтернатива для Германии", которой прогнозируют успех на предстоящих осенних выборах в восточных регионах. Также решение Москвы может уменьшить количество атак ВСУ на российские порты, дополнительно утверждается в публикации. "Если Россия решит перенаправить поставки казахстанской нефти в Германию через другие маршруты, вероятно, они будут проходить транзитом через порты на Балтике — Усть-Лугу и Приморск. Эти порты все чаще подвергаются атакам со стороны Украины. &lt;…&gt; В случае если Германии потребуются эти порты для получения казахстанской нефти, она может оказать давление на украинцев, чтобы прекратить нападения беспилотников, став таким образом защитником для Москвы", — подытожили в материале. На прошлой неделе вице-премьер России Александр Новак отметил, что поставки казахстанской нефти в Германию будут осуществляться в обход трубопровода "Дружба" с 1 мая из технических соображений. Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов в среду высказал мнение, что нехватка технических возможностей для транспортировки казахстанской нефти из России вызвана недавними атаками на российскую инфраструктуру. Он также подчеркнул, что германский НПЗ в Шведте зависит от казахстанской нефти на 20-30 процентов. Киев постоянно стремится повредить нефтепроводы и их сооружения в России. В министерстве обороны заявляли, что их цель — дестабилизировать мировой рынок углеводородов и остановить поставки нефти и нефтепродуктов европейским потребителям.
Нефть, Газ, ГЕРМАНИЯ, Берлин, Киев, Александр Новак, ВСУ, НПЗ
