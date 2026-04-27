Грузооборот портов Астраханской области в I квартале вырос на 42 процента

2026-04-27T23:39+0300

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 апр - ПРАЙМ. Грузооборот портов Астраханской области в первом квартале 2026 года вырос на 42%, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. "Грузооборот портов Астраханской области в первом квартале вырос на 42%", - написал он в своем Telegram-канале. Губернатор уточнил, что терминалы морских портов Астрахань и Оля - ключевые звенья регионального транспортного узла, связывающего Россию со странами Каспийского региона, а также через транскаспийский маршрут МТК "Север - Юг" - с Юго‑Восточной Азией, Африкой и странами Ближнего Востока. "Всего за первые три месяца текущего года грузооборот двух крупнейших портов региона составил 1,5 млн тонн", - отметил Бабушкин. Он добавил, что самый большой рост показали зерновые - "плюс 91%". На 12% увеличилась перевалка химических изделий и удобрений, на 15% - цемента. Хорошие показатели также по подсолнечному маслу, металлу и лесу, заключил Бабушкин.

