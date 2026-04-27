https://1prime.ru/20260427/gruzooborot-869489601.html
Грузооборот портов Астраханской области в I квартале вырос на 42 процента
Грузооборот портов Астраханской области в первом квартале 2026 года вырос на 42%, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. | 27.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-27T23:39+0300
экономика
россия
бизнес
астраханская область
астрахань
азия
https://cdnn.1prime.ru/img/75776/73/757767388_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_3331aec9fe94b98762c41e257fae5bc7.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 апр - ПРАЙМ. Грузооборот портов Астраханской области в первом квартале 2026 года вырос на 42%, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. "Грузооборот портов Астраханской области в первом квартале вырос на 42%", - написал он в своем Telegram-канале. Губернатор уточнил, что терминалы морских портов Астрахань и Оля - ключевые звенья регионального транспортного узла, связывающего Россию со странами Каспийского региона, а также через транскаспийский маршрут МТК "Север - Юг" - с Юго‑Восточной Азией, Африкой и странами Ближнего Востока. "Всего за первые три месяца текущего года грузооборот двух крупнейших портов региона составил 1,5 млн тонн", - отметил Бабушкин. Он добавил, что самый большой рост показали зерновые - "плюс 91%". На 12% увеличилась перевалка химических изделий и удобрений, на 15% - цемента. Хорошие показатели также по подсолнечному маслу, металлу и лесу, заключил Бабушкин.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/75776/73/757767388_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_faf2f1ed5e91aba1c23055345380dcd6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
