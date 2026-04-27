"Лезьте глубже в карманы". На Западе удивились новым требованиям Киева - 27.04.2026, ПРАЙМ
"Лезьте глубже в карманы". На Западе удивились новым требованиям Киева
https://1prime.ru/20260427/es-869490766.html
https://1prime.ru/20260427/merts-869490627.html
"Лезьте глубже в карманы". На Западе удивились новым требованиям Киева

МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Сообщения о том, что выделенных Евросоюзом 90 миллиардов евро недостаточно для покрытия расходов Украины до 2027–2028 годов, вызвали резонанс, заявил журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала.
"Платите, Европа. 19 миллиардов. Германия, лезь глубже в карманы. BlackRock, Мерц — добавьте еще 19 миллиардов. <…> Финны очень охотно дают деньги Украине. Так что, возможно, именно они смогут найти еще пару лишних миллиардов, теперь, когда уже принят и утвержден пакет жесткой экономии на 500 миллионов, они могут собрать еще несколько миллиардов, чтобы передать их Зеленскому", — отметил журналист.
Символика ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2026
"Это приведет к краху". На Западе раскритиковали решение ЕС против России
Вчера, 23:48
Он добавил, что ожидал нового запроса от Киева через несколько месяцев, однако это произошло значительно раньше.
По данным Wall Street Journal, Евросоюзу, вероятно, придется привлекать дополнительные средства уже в 2027 году, так как Украине может не хватить выделенного финансирования. Источники издания сообщили, что дефицит бюджета увеличился и стране потребуется еще 19 миллиардов евро.
Ранее страны ЕС окончательно утвердили кредит Украине в размере 90 миллиардов евро. Предполагается, что Киев будет возвращать его только при условии получения неких "репараций" от России.
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что эти средства, вопреки ожиданиям Брюсселя, будут оплачены европейскими налогоплательщиками.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2026
"Не сработает". Мерц ответил на дерзкое требование Зеленского
Вчера, 23:46
 
