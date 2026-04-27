Курс рубля вырос к юаню на Мосбирже в понедельник

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов понедельника вырос к юаню, сохраняя сильные позиции в условиях увеличения притока валютной выручки, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 4 копейки, до 10,94 рубля. Июльский фьючерс нефти марки Brent на 19.12 мск дорожал на 2,35%, до 101,46 доллара за баррель. Юань снизился на 0,37%. Курс китайской валюты в понедельник двигался в диапазоне 10,92-10,98 рубля. "Если рассматривать техническую картину биржевой пары юань - рубль, то можно отметить, что котировки находятся у нижней границы долгосрочного бокового диапазона. Это означает, что отсюда наиболее вероятным видится разворот наверх", - рассказала Людмила Рокотянская из "БКС Мир инвестиций". "Позиции рубля ожидаемо остаются сильными в условиях усиления притока валютной выручки, подготовки к налоговому периоду, сохранению высоких цен на нефть, отсутствию сюрпризов в решениях по ключевой ставке", - делится Наталья Ващелюк из УК "Первая". В течение недели курс доллара, вероятно, будет находиться вблизи 75 рублей, юаня - около 11 рублей, считает Ващелюк. Прогноз курсов валют на завтра: по юаню торговый диапазон 10,89-11,15 рубля, по доллару - 74,68-76,14 рубля, прогнозирует Рокотянская.
ЦБ объявил официальные курсы валют на вторник
18:20
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.