https://1prime.ru/20260427/lavrov-869490346.html

"Жесткое предупреждение". На Западе запаниковали из-за слов Лаврова

Высказывание главы МИД России Сергея Лаврова о том, что западные страны фактически объявили войну Москве, стало серьезным сигналом для Европы, заявил кипрский...

2026-04-27T23:45+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866695650_0:27:1280:747_1920x0_80_0_0_1e3dcee30b09a402326c60552d729ca3.jpg

МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Высказывание главы МИД России Сергея Лаврова о том, что западные страны фактически объявили войну Москве, стало серьезным сигналом для Европы, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала."Они посылают очень серьезные предупреждения. За последний месяц высокопоставленные российские чиновники, в том числе из администрации президента, направляли крайне жесткие сигналы коллективному Западу, особенно европейцам", — отметил он.По мнению Христофору, происходящее напоминает события, предшествовавшие началу специальной военной операции на Украине. Он подчеркнул, что Москва ранее предупреждала экс-президента США Джо Байдена и НАТО, предлагая обсудить новую архитектуру безопасности, однако эти сигналы были проигнорированы."Именно такие предупреждения Россия давала за год или два до начала специальной военной операции. И именно это напоминают нынешние сигналы. Так что это было знаковое выступление, громкое заявление Лаврова, министра иностранных дел России", — заключил Христофору.В пятницу Сергей Лавров на встрече с руководителями российских некоммерческих организаций заявил, что страны Запада объявили России войну и используют киевский режим и украинское государство как геополитический инструмент давления.В Кремле не раз подчеркивали, что Москва никому не угрожает, однако будет реагировать на действия, представляющие опасность для ее интересов.

https://1prime.ru/20260427/merts-869490068.html

https://1prime.ru/20260427/germaniya-869489913.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

