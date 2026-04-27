"Жесткое предупреждение". На Западе запаниковали из-за слов Лаврова
Христофору: заявление Лаврова о войне стало сигналом Европе
© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году
МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Высказывание главы МИД России Сергея Лаврова о том, что западные страны фактически объявили войну Москве, стало серьезным сигналом для Европы, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала.
"Они посылают очень серьезные предупреждения. За последний месяц высокопоставленные российские чиновники, в том числе из администрации президента, направляли крайне жесткие сигналы коллективному Западу, особенно европейцам", — отметил он.
По мнению Христофору, происходящее напоминает события, предшествовавшие началу специальной военной операции на Украине. Он подчеркнул, что Москва ранее предупреждала экс-президента США Джо Байдена и НАТО, предлагая обсудить новую архитектуру безопасности, однако эти сигналы были проигнорированы.
"Именно такие предупреждения Россия давала за год или два до начала специальной военной операции. И именно это напоминают нынешние сигналы. Так что это было знаковое выступление, громкое заявление Лаврова, министра иностранных дел России", — заключил Христофору.
В пятницу Сергей Лавров на встрече с руководителями российских некоммерческих организаций заявил, что страны Запада объявили России войну и используют киевский режим и украинское государство как геополитический инструмент давления.
В Кремле не раз подчеркивали, что Москва никому не угрожает, однако будет реагировать на действия, представляющие опасность для ее интересов.