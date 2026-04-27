"Жесткое предупреждение". На Западе запаниковали из-за слов Лаврова - 27.04.2026, ПРАЙМ
"Жесткое предупреждение". На Западе запаниковали из-за слов Лаврова
"Жесткое предупреждение". На Западе запаниковали из-за слов Лаврова - 27.04.2026, ПРАЙМ
"Жесткое предупреждение". На Западе запаниковали из-за слов Лаврова
Высказывание главы МИД России Сергея Лаврова о том, что западные страны фактически объявили войну Москве, стало серьезным сигналом для Европы, заявил кипрский... | 27.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-27T23:45+0300
2026-04-27T23:45+0300
МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Высказывание главы МИД России Сергея Лаврова о том, что западные страны фактически объявили войну Москве, стало серьезным сигналом для Европы, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала."Они посылают очень серьезные предупреждения. За последний месяц высокопоставленные российские чиновники, в том числе из администрации президента, направляли крайне жесткие сигналы коллективному Западу, особенно европейцам", — отметил он.По мнению Христофору, происходящее напоминает события, предшествовавшие началу специальной военной операции на Украине. Он подчеркнул, что Москва ранее предупреждала экс-президента США Джо Байдена и НАТО, предлагая обсудить новую архитектуру безопасности, однако эти сигналы были проигнорированы."Именно такие предупреждения Россия давала за год или два до начала специальной военной операции. И именно это напоминают нынешние сигналы. Так что это было знаковое выступление, громкое заявление Лаврова, министра иностранных дел России", — заключил Христофору.В пятницу Сергей Лавров на встрече с руководителями российских некоммерческих организаций заявил, что страны Запада объявили России войну и используют киевский режим и украинское государство как геополитический инструмент давления.В Кремле не раз подчеркивали, что Москва никому не угрожает, однако будет реагировать на действия, представляющие опасность для ее интересов.
запад
москва
европа
запад, москва, сергей лавров, нато, мид рф, европа, джо байден, общество
ЗАПАД, МОСКВА, Сергей Лавров, НАТО, МИД РФ, ЕВРОПА, Джо Байден, Общество
23:45 27.04.2026
 
"Жесткое предупреждение". На Западе запаниковали из-за слов Лаврова

Христофору: заявление Лаврова о войне стало сигналом Европе

© Фото : МИД России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2026
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Высказывание главы МИД России Сергея Лаврова о том, что западные страны фактически объявили войну Москве, стало серьезным сигналом для Европы, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала.
"Они посылают очень серьезные предупреждения. За последний месяц высокопоставленные российские чиновники, в том числе из администрации президента, направляли крайне жесткие сигналы коллективному Западу, особенно европейцам", — отметил он.
По мнению Христофору, происходящее напоминает события, предшествовавшие началу специальной военной операции на Украине. Он подчеркнул, что Москва ранее предупреждала экс-президента США Джо Байдена и НАТО, предлагая обсудить новую архитектуру безопасности, однако эти сигналы были проигнорированы.
"Именно такие предупреждения Россия давала за год или два до начала специальной военной операции. И именно это напоминают нынешние сигналы. Так что это было знаковое выступление, громкое заявление Лаврова, министра иностранных дел России", — заключил Христофору.
В пятницу Сергей Лавров на встрече с руководителями российских некоммерческих организаций заявил, что страны Запада объявили России войну и используют киевский режим и украинское государство как геополитический инструмент давления.
В Кремле не раз подчеркивали, что Москва никому не угрожает, однако будет реагировать на действия, представляющие опасность для ее интересов.
ЗАПАДМОСКВАСергей ЛавровНАТОМИД РФЕВРОПАДжо БайденОбщество
 
 
