"Хватит уже". В ФРГ забили тревогу из-за дерзкого решения Мерца по Украине
Вагенкнехт осудила решение Мерца по строительству жилья на Украине
Фридрих Мерц. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр – ПРАЙМ. Сооснователь немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт резко отреагировала на решение канцлера Германии Фридриха Мерца по строительству социального жилья на Украине.
"Такое просто не придумаешь: в то время как в Германии не хватает 1,4 миллиона единиц доступного жилья, правительство Мерца взяло на себя обязательство строить "доступное социальное жилье" на Украине. Что будет дальше: велосипедные дорожки в Киеве? Хватит уже!" — написала она в соцсети X.
Вместо того, чтобы вливать огромные суммы денег налогоплательщиков в коррумпированную Украину, федеральному правительству следует срочно стимулировать государственное и некоммерческое жилищное строительство в ФРГ, подчеркнула Вагенкнехт.
На прошедших в этом месяце переговорах между Мерцем и Зеленским были подписаны соглашения о передаче ВСУ систем противовоздушной обороны, а также согласованы документы о поставках и финансировании производства вооружения на четыре миллиарда евро. Кроме того на встрече послов ЕС 22 апреля, был согласован кредит Киеву на 90 миллиардов евро.
