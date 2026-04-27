https://1prime.ru/20260427/neft-869466388.html
Цена барреля нефти марки Brent превысила 108 долларов впервые с 7 апреля
Мировые цены на нефть заметно растут в понедельник утром, стоимость барреля марки Brent с поставкой в июне впервые с 7 апреля превысила 108 долларов, следует из | 27.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-27T10:42+0300
энергетика
нефть
brent
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860717055_0:124:3203:1925_1920x0_80_0_0_b9d2e41bd1d333e52837a8fb879cfbc3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860717055_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_f7f85c96dca15733e8c5ead4e760889f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, brent
Цена нефти марки Brent впервые с 7 апреля превысила 108 долларов за баррель
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть заметно растут в понедельник утром, стоимость барреля марки Brent с поставкой в июне впервые с 7 апреля превысила 108 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 10.33 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 2,44% относительно предыдущего закрытия - до 107,9 доллара за баррель, минутами ранее показатель впервые с 7 апреля достигал отметки в 108,09 долларов. Июньские фьючерсы на WTI дорожали на 2,37% - до 196,64 доллара за баррель.