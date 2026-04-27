https://1prime.ru/20260427/neft-869466388.html

Цена барреля нефти марки Brent превысила 108 долларов впервые с 7 апреля

2026-04-27T10:42+0300

энергетика

нефть

brent

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860717055_0:124:3203:1925_1920x0_80_0_0_b9d2e41bd1d333e52837a8fb879cfbc3.jpg

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть заметно растут в понедельник утром, стоимость барреля марки Brent с поставкой в июне впервые с 7 апреля превысила 108 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 10.33 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 2,44% относительно предыдущего закрытия - до 107,9 доллара за баррель, минутами ранее показатель впервые с 7 апреля достигал отметки в 108,09 долларов. Июньские фьючерсы на WTI дорожали на 2,37% - до 196,64 доллара за баррель.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

нефть, brent