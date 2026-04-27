Силуанов ответил на вопрос о снижении цены отсечения по нефти - 27.04.2026, ПРАЙМ
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
Силуанов ответил на вопрос о снижении цены отсечения по нефти
Силуанов ответил на вопрос о снижении цены отсечения по нефти - 27.04.2026, ПРАЙМ
Силуанов ответил на вопрос о снижении цены отсечения по нефти
Действующие темпы снижения цены отсечения по нефти в бюджетном правиле неактуальны, новая отсечка должна быть взвешенной и обеспечивать финансовую устойчивость... | 27.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-27T12:50+0300
2026-04-27T12:50+0300
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Действующие темпы снижения цены отсечения по нефти в бюджетном правиле неактуальны, новая отсечка должна быть взвешенной и обеспечивать финансовую устойчивость бюджета, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.По действующему бюджетному правилу Минфин РФ направляет в ФНБ дополнительные доходы бюджета от нефти и газа. Изначально министерство планировало поэтапно снижать базовую цену нефти в бюджетном правиле - на 1 доллар в год, до 55 долларов к 2030 году, а затем предполагалось индексировать ее ежегодно на 2%. Однако власти оставляли за собой право более существенных корректировок при изменении ситуации. Текущая версия бюджетного правила действует с 2024 года: в нем цена отсечения была установлена на уровне 60 долларов за баррель нефти Urals, соответственно сейчас она составляет 59 долларов за баррель."Двигаться такими темпами, как было было предусмотрено той лесенкой, о которой вы говорите, сейчас уже неактуально. Надо принимать решения, соответствующие тем ценовым параметрам углеводородов, которые сложились в последнее время, и не последние два месяца", - ответил Силуанов на вопрос, планирует ли Минфин сохранить механизм поэтапного снижения цены отсечения по нефти или сразу перейти к определенной цене с 2027 года.Сейчас высокий уровень цен на нефть - это конъюнктура, отметил министр. "Поэтому мы должны принимать взвешенное решение для бюджета, обеспечивая финансовую устойчивость. ...Наше предложение будет заключаться в том, чтобы с 2027 года принять решение, которым мы можем руководствоваться в ближайшее время, не дожидаясь этой лесенки", - сказал Силуанов.Минфин в начале марта приостановил операции с валютой и золотом на внутреннем рынке в связи с планируемыми изменениями базовой цены на нефть в бюджетном правиле и не планировал их проводить до 1 июля. Однако на минувшей неделе министерство сообщило, что возобновит эти операции уже с мая.Бюджетное правило в РФ призвано ослабить негативное воздействие на экономику колебаний цен на нефть, а также формировать государственные сбережения.
россия, антон силуанов, фнб, минфин рф, нефть
Энергетика, РОССИЯ, Антон Силуанов, ФНБ, Минфин РФ, Нефть
12:50 27.04.2026
 
Силуанов ответил на вопрос о снижении цены отсечения по нефти

Силуанов назвал действующие темпы снижения цены нефти в бюджетном правиле неактуальными

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Действующие темпы снижения цены отсечения по нефти в бюджетном правиле неактуальны, новая отсечка должна быть взвешенной и обеспечивать финансовую устойчивость бюджета, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
По действующему бюджетному правилу Минфин РФ направляет в ФНБ дополнительные доходы бюджета от нефти и газа. Изначально министерство планировало поэтапно снижать базовую цену нефти в бюджетном правиле - на 1 доллар в год, до 55 долларов к 2030 году, а затем предполагалось индексировать ее ежегодно на 2%. Однако власти оставляли за собой право более существенных корректировок при изменении ситуации. Текущая версия бюджетного правила действует с 2024 года: в нем цена отсечения была установлена на уровне 60 долларов за баррель нефти Urals, соответственно сейчас она составляет 59 долларов за баррель.
"Двигаться такими темпами, как было было предусмотрено той лесенкой, о которой вы говорите, сейчас уже неактуально. Надо принимать решения, соответствующие тем ценовым параметрам углеводородов, которые сложились в последнее время, и не последние два месяца", - ответил Силуанов на вопрос, планирует ли Минфин сохранить механизм поэтапного снижения цены отсечения по нефти или сразу перейти к определенной цене с 2027 года.
Сейчас высокий уровень цен на нефть - это конъюнктура, отметил министр. "Поэтому мы должны принимать взвешенное решение для бюджета, обеспечивая финансовую устойчивость. ...Наше предложение будет заключаться в том, чтобы с 2027 года принять решение, которым мы можем руководствоваться в ближайшее время, не дожидаясь этой лесенки", - сказал Силуанов.
Минфин в начале марта приостановил операции с валютой и золотом на внутреннем рынке в связи с планируемыми изменениями базовой цены на нефть в бюджетном правиле и не планировал их проводить до 1 июля. Однако на минувшей неделе министерство сообщило, что возобновит эти операции уже с мая.
Бюджетное правило в РФ призвано ослабить негативное воздействие на экономику колебаний цен на нефть, а также формировать государственные сбережения.
 
ЭнергетикаРОССИЯАнтон СилуановФНБМинфин РФНефть
 
 
