Силуанов ответил на вопрос о снижении цены отсечения по нефти

Действующие темпы снижения цены отсечения по нефти в бюджетном правиле неактуальны, новая отсечка должна быть взвешенной и обеспечивать финансовую устойчивость...

2026-04-27T12:50+0300

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Действующие темпы снижения цены отсечения по нефти в бюджетном правиле неактуальны, новая отсечка должна быть взвешенной и обеспечивать финансовую устойчивость бюджета, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.По действующему бюджетному правилу Минфин РФ направляет в ФНБ дополнительные доходы бюджета от нефти и газа. Изначально министерство планировало поэтапно снижать базовую цену нефти в бюджетном правиле - на 1 доллар в год, до 55 долларов к 2030 году, а затем предполагалось индексировать ее ежегодно на 2%. Однако власти оставляли за собой право более существенных корректировок при изменении ситуации. Текущая версия бюджетного правила действует с 2024 года: в нем цена отсечения была установлена на уровне 60 долларов за баррель нефти Urals, соответственно сейчас она составляет 59 долларов за баррель."Двигаться такими темпами, как было было предусмотрено той лесенкой, о которой вы говорите, сейчас уже неактуально. Надо принимать решения, соответствующие тем ценовым параметрам углеводородов, которые сложились в последнее время, и не последние два месяца", - ответил Силуанов на вопрос, планирует ли Минфин сохранить механизм поэтапного снижения цены отсечения по нефти или сразу перейти к определенной цене с 2027 года.Сейчас высокий уровень цен на нефть - это конъюнктура, отметил министр. "Поэтому мы должны принимать взвешенное решение для бюджета, обеспечивая финансовую устойчивость. ...Наше предложение будет заключаться в том, чтобы с 2027 года принять решение, которым мы можем руководствоваться в ближайшее время, не дожидаясь этой лесенки", - сказал Силуанов.Минфин в начале марта приостановил операции с валютой и золотом на внутреннем рынке в связи с планируемыми изменениями базовой цены на нефть в бюджетном правиле и не планировал их проводить до 1 июля. Однако на минувшей неделе министерство сообщило, что возобновит эти операции уже с мая.Бюджетное правило в РФ призвано ослабить негативное воздействие на экономику колебаний цен на нефть, а также формировать государственные сбережения.

