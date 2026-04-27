Индия отказалась предоставлять данные об импорте российской нефти

Данные об импорте российской нефти в Индию не могут быть предоставлены из-за их конфиденциального характера, заявили в центре планирования и анализа нефтяной...

2026-04-27T14:54+0300

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Данные об импорте российской нефти в Индию не могут быть предоставлены из-за их конфиденциального характера, заявили в центре планирования и анализа нефтяной отрасли (PPAC) при министерстве нефти и природного газа республики. "Данные об импорте нефти из Россию в Индию не могут быть предоставлены, поскольку они освобождены от действия закона о праве на информацию из-за своего коммерческого и конфиденциального характера", - пишет индийское издание Economic Times со ссылкой на заявление РРАС.Отмечается, что министерство отказалось предоставлять сведения об импорте сырой нефти из России в Индию в период с июня 2022 года по июнь 2025 года, включая отдельные данные по крупнейшим нефтеперерабатывающим компаниям, таким как IOCL, BPCL, HPCL, ONGC Videsh, Reliance Industries и Nayara Energy. Как уточняет издание, центральная информационная комиссия Индии поддержала неразглашение данных, поскольку это может "нанести ущерб стратегическим и экономическим интересам страны, а также повлиять на отношения с иностранными государствами", добавив, что запрашиваемая информация связана с геополитическими отношениями. В середине марта заместитель министра торговли и промышленности Индии Раджеш Агарвал заявил, что южноазиатская республика нарастила закупки нефти в России. При этом чиновник подчеркивал, что Дели никогда не зависел от разрешения какой-либо страны на покупку российской нефти.

