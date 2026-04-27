Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260427/primore-869459308.html
В Приморье осудили учредитель лесопромышленного предприятия за взятку
2026-04-27T05:27+0300
экономика
общество
промышленность
приморье
приморский край
владивосток
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869459308.jpg?1777256860
ВЛАДИВОСТОК, 27 апр – ПРАЙМ. Учредитель лесопромышленного предприятия в Приморье осуждён на 7,5 года лишения свободы за дачу взятки в 1 миллион рублей заместителю директора департамента лесного хозяйства региона, сообщает краевая прокуратура. "В Приморье осужден учредитель лесопромышленного предприятия за взятку замглавы департамента лесного хозяйства… Суд назначил виновному наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 20-кратном размере суммы взятки - 20 миллионов рублей", - говорится в сообщении. На 19 транспортных средств осужденного на общую сумму более 35 миллионов рублей наложен арест. Приговор в законную силу не вступил. Суд установил, что осужденный через посредника передал заместителю директора департамента лесного хозяйства Приморского края взятку в размере 1 миллиона рублей за согласие на сделки по уступке арендных прав на три лесных участка для лесозаготовки в Ольгинском и Кавалеровском округах. В прокуратуре РИА Новости уточнили, что учредитель лесопромышленного предприятия передавал взятку экс-министру лесного хозяйства Приморья Валентину Карпенко, когда тот занимал должность замминистра. Ранее Советский районный суд Владивостока осудил посредника в даче взятки. Уголовное дело в отношении заместителя директора регионального департамента лесного хозяйства находится на рассмотрении в суде. Экс-министра лесного хозяйства Приморья Валентина Карпенко в августе 2025 года заключили под стражу по делу о получении взяток на 3 миллиона рублей. По версии следствия, с ноября 2016 по февраль 2020 года он на систематической основе через посредника получал взятки от лесозаготовителей за принятие положительных решений по переуступке права аренды лесных участков, а также за общее покровительство. Общая сумма взяток превысила 3,5 миллиона рублей.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
05:27 27.04.2026
 
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала