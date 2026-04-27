В Приморье осудили учредитель лесопромышленного предприятия за взятку

2026-04-27T05:27+0300

ВЛАДИВОСТОК, 27 апр – ПРАЙМ. Учредитель лесопромышленного предприятия в Приморье осуждён на 7,5 года лишения свободы за дачу взятки в 1 миллион рублей заместителю директора департамента лесного хозяйства региона, сообщает краевая прокуратура. "В Приморье осужден учредитель лесопромышленного предприятия за взятку замглавы департамента лесного хозяйства… Суд назначил виновному наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 20-кратном размере суммы взятки - 20 миллионов рублей", - говорится в сообщении. На 19 транспортных средств осужденного на общую сумму более 35 миллионов рублей наложен арест. Приговор в законную силу не вступил. Суд установил, что осужденный через посредника передал заместителю директора департамента лесного хозяйства Приморского края взятку в размере 1 миллиона рублей за согласие на сделки по уступке арендных прав на три лесных участка для лесозаготовки в Ольгинском и Кавалеровском округах. В прокуратуре РИА Новости уточнили, что учредитель лесопромышленного предприятия передавал взятку экс-министру лесного хозяйства Приморья Валентину Карпенко, когда тот занимал должность замминистра. Ранее Советский районный суд Владивостока осудил посредника в даче взятки. Уголовное дело в отношении заместителя директора регионального департамента лесного хозяйства находится на рассмотрении в суде. Экс-министра лесного хозяйства Приморья Валентина Карпенко в августе 2025 года заключили под стражу по делу о получении взяток на 3 миллиона рублей. По версии следствия, с ноября 2016 по февраль 2020 года он на систематической основе через посредника получал взятки от лесозаготовителей за принятие положительных решений по переуступке права аренды лесных участков, а также за общее покровительство. Общая сумма взяток превысила 3,5 миллиона рублей.

