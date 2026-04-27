Российский рынок акций умеренно вырос за счет дорожающей нефти - 27.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260427/rynok-869472315.html
Российский рынок акций умеренно вырос за счет дорожающей нефти
2026-04-27T13:21+0300
экономика
рынок
торги
акции
ближний восток
евгений локтюхов
мосбиржа
роснефть
татнефть
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/01/865103656_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_6e91dbfcbe1a9e574cb9a3c540106e3f.jpg
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций открывает неделю торговлей преимущественно в умеренном плюсе, главным образом за счёт дорожающей более чем на 2%, и выше 100 долларов за баррель, нефти, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 12.59 мск повышался на 0,3% относительно предыдущего закрытия, до 2 741,21 пункта. В лидерах роста стоимости - бумаги "Роснефти" (+0,8%), "Татнефти" (+0,8%), "Лукойла" (+1,2%). Этому способствует рост стоимости нефти - на 2,4% сорта Brent относительно предыдущего закрытия, до 101,5 доллара за баррель. Снижаются в цене акции "Яндекса" (-2,8%), "Позитива" (-2,7%), "Фосагро" (-1,7%). Впрочем, рынок уперся в предел текущего роста - индекс Мосбиржи пока будет торговаться в диапазоне 2700-2750 пунктов, считает Андрей Зацепин из компании "Алор брокер". Поводов для дальнейшего роста рынка нет, более того, есть риски его дальнейшего снижения в случае появления новостей об улучшении ситуации на Ближнем Востоке и падения цен на нефть, прогнозирует он. А из-за "ухудшения ожиданий" от величины ключевой ставки Центробанка и, как следствие, повышения макроэкономических рисков индекс Мосбиржи может продолжить откат к направлении зоны 2680-2700 пунктов, выступающей ближайшей технической поддержкой, заключает Евгений Локтюхов из ПСБ.
ближний восток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/01/865103656_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c880d73df6a1a81da0d82c0bd0794b8d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, акции, ближний восток, евгений локтюхов, мосбиржа, роснефть, татнефть
Экономика, Рынок, Торги, Акции, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Евгений Локтюхов, Мосбиржа, Роснефть, Татнефть
© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВывеска на здании Московской биржи
Вывеска на здании Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2026
Вывеска на здании Московской биржи. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала