https://1prime.ru/20260427/rynok-869472315.html
Российский рынок акций умеренно вырос за счет дорожающей нефти
2026-04-27T13:21+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/01/865103656_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_6e91dbfcbe1a9e574cb9a3c540106e3f.jpg
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций открывает неделю торговлей преимущественно в умеренном плюсе, главным образом за счёт дорожающей более чем на 2%, и выше 100 долларов за баррель, нефти, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 12.59 мск повышался на 0,3% относительно предыдущего закрытия, до 2 741,21 пункта. В лидерах роста стоимости - бумаги "Роснефти" (+0,8%), "Татнефти" (+0,8%), "Лукойла" (+1,2%). Этому способствует рост стоимости нефти - на 2,4% сорта Brent относительно предыдущего закрытия, до 101,5 доллара за баррель. Снижаются в цене акции "Яндекса" (-2,8%), "Позитива" (-2,7%), "Фосагро" (-1,7%). Впрочем, рынок уперся в предел текущего роста - индекс Мосбиржи пока будет торговаться в диапазоне 2700-2750 пунктов, считает Андрей Зацепин из компании "Алор брокер". Поводов для дальнейшего роста рынка нет, более того, есть риски его дальнейшего снижения в случае появления новостей об улучшении ситуации на Ближнем Востоке и падения цен на нефть, прогнозирует он. А из-за "ухудшения ожиданий" от величины ключевой ставки Центробанка и, как следствие, повышения макроэкономических рисков индекс Мосбиржи может продолжить откат к направлении зоны 2680-2700 пунктов, выступающей ближайшей технической поддержкой, заключает Евгений Локтюхов из ПСБ.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/01/865103656_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c880d73df6a1a81da0d82c0bd0794b8d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, акции, ближний восток, евгений локтюхов, мосбиржа, роснефть, татнефть
