Российский рынок акций символически вырос на фоне дорожающей нефти
Рынок российских акций в начале недели символически вырос на фоне дорожающей нефти
Здание Московской биржи. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале недели символически растет на фоне дорожающей нефти, следует из данных торгов и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 15.35 мск рос на 0,14% до 2736,88 пункта.
Июльский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 1,5%, до 100,62 доллара за баррель. Марка Urals находится на отметке 105,53 доллара за баррель.
"Рост цен на нефть поддерживает котировки. В пятницу ЦБ снизил значение ключевой ставки на 0,5 процентного пункта, до 14,5%. Рынок отреагировал негативно из-за осторожной риторики ЦБ. Среди ключевых рисков - рост бюджетных расходов (что может потребовать более высокой ставки) и внешняя неопределенность, особенно ситуация на Ближнем Востоке. Будущие решения по ставке будут зависеть от того, как быстро замедлится инфляция и как реализуются эти риски. Есть риск паузы в цикле снижения ставки", - комментирует Кристина Гудым из ФГ "Финам".
"Опережающую динамику на фоне повышения нефтяных котировок показывает нефтегазовый сектор... Все остальные отраслевые индексы отступают на 0,44-1,24%. Склонность инвесторов к покупке акций остается ограниченной на фоне повышения доходности ОФЗ на 3-11 базисных пунктов на отрезке кривой от двух до десяти лет", - рассказал Александр Дудников из компании "Цифра брокер".
Лидеры роста и снижения
Также в лидерах роста акции "М.Видео" (+6,49%), "Фармсинтеза" (+1,36%), "Московского кредитного банка" (+1,03%), "Лукойла" (+1%) и "Норникеля" (+0,86%).
"Акции нефтяных компаний позитивно реагируют на стабилизацию цена на Urals выше 105 долларов за баррель... "Норникель" растет при поддержке цен на цветные металлы, в том числе никеля", - делится Владимир Чернов из Freedom Finance Global.
"Яндекс" сегодня торгуется без дивидендов за 2025 год (доходность составила 2,6%), а во вторник готовится представить финансовые результаты за первый квартал 2026 года по МСФО. Согласно нашим оценкам, выручка по итогам отчетного периода увеличилась на 24,6% год к году. Мы полагаем, что темпы роста в январе-марте продолжили замедляться относительно предыдущих кварталов на фоне эффекта базы сравнения, а также слабых результатов поискового сегмента", - рассказала Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
Прогнозы
Индекс Мосбиржи может еще некоторое время провести в диапазоне 2700-2750 пунктов, считает Дудников.
"Набор факторов скорее позитивный: отсечки "Лукойла" и "Яндекса" формируют дивидендный поток, бюджетное правило возвращается в мае, банковский сектор публикует рекордную прибыль, а инфляция в России остается вблизи нуля вторую неделю подряд. Для экспортеров ближайшей надеждой остается перезапуск Минфина и стабилизация рубля; для всего рынка - хотя бы контуры деэскалации вокруг Ормуза, которые пока читаются плохо. Предпраздничный диапазон по iMOEX - 2730-2760 пунктов", - заключает Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал".