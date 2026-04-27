Российский рынок акций завершил торги понедельника символическим снижением
Российский рынок акций завершил торги понедельника символическим снижением - 27.04.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций завершил торги понедельника символическим снижением
Российский рынок акций завершил основную торговую сессию понедельника символическим снижением под влиянием ряда факторов, следует из данных Московской биржи и... | 27.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-27T20:10+0300
2026-04-27T20:10+0300
2026-04-27T20:10+0300
рынок
владимир чернов
елена кожухова
александр бахтин
мосбиржа
лукойл
ртс
мнения аналитиков
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций завершил основную торговую сессию понедельника символическим снижением под влиянием ряда факторов, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,02% - до 2732,41 пункта, долларовый РТС вырос на 0,94%, до 1150,64 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,35%, до 1151,42 пункта. Июльский фьючерс нефти марки Brent на 19.08 мск дорожал на 2,27%, до 101,35 доллара за баррель. "Российский рынок по-прежнему зажат в боковике 2700-2800 пунктов и сейчас стремится к нижней границе диапазона. Интереснее общего рынка сейчас выглядят акции нефтяников на фоне очередных скачков цен на нефть, а уже во второй половине сессии подскочили бумаги "Норникеля" вслед за ростом цен на никель", - комментирует Александр Бахтин из "Гарда капитал". "Индекс Мосбиржи в результате падения пятницы обнулил все ростовые достижения предыдущих 5 сессий. Сегодня бенчмарк продолжает консолидироваться примерно на уровне закрытия пятницы. Значимых позывов к отскоку не просматривается, но и явного давления продаж тоже нет. Из тяжеловесов ("Газпром", Сбер, "Лукойл") существенный прирост демонстрирует лишь "Лукойл", - рассказала Людмила Рокотянская из "БКС Мир инвестиций". Лидеры роста и падения Также лидерах роста - акции "М.Видео" (+5,55%), "Татнефти" (префы повышаются на 1,51%, обыкновенные акции - на 1,24%), "Лукойла" (+1,29%), и "Фармсинтеза" (+1,19%). "Акции "Cамолета" (-1,53%) могут дешеветь на фоне новости о том, что Банк России изменит подход банков к формированию резервов по кредитам на строительство многоквартирных домов, сделав его более риск-чувствительным", - рассказал Владимир Чернов из Freedom Finance Global. В лидерах снижения - акции ДВМП (-6,74%), "СПБ Биржи" (-5,04%), "ЭН+ Груп" (-3,53%), "Сегежи" (-3,04%) и "Новабев" (-2,92%). "Совет директоров "Новабев Груп" в понедельник рекомендовал дивиденды за 2025 год в размере 10 рублей на акцию с текущей доходностью 2,6%. Очевидно, инвесторы оказались разочарованы уровнем выплат", - отметила Елена Кожухова из ИК "Велес капитал" Прогнозы "Прогноз по индексу Мосбиржи на завтра: рынок уже может готовиться к майским праздникам, торговая активность тем самым может сокращаться, поэтому в базовом сценарии останемся в боковом диапазоне 2715-2765 пунктов. В негативном сценарии можем увидеть усиление коррекционной динамики и поход на тест блока поддержки 2690-2700 пунктов", - делится Рокотянская. Чернов ожидает завтра индекс в диапазоне 2700-2760 пунктов.
рынок, владимир чернов, елена кожухова, александр бахтин, мосбиржа, лукойл, ртс, мнения аналитиков
Рынок, Владимир Чернов, Елена Кожухова, Александр Бахтин, Мосбиржа, Лукойл, РТС, Мнения аналитиков