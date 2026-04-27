В России появится орган по сертификации безглютеновой продукции
В России появится орган по сертификации безглютеновой продукции - 27.04.2026, ПРАЙМ
В России появится орган по сертификации безглютеновой продукции
В России появится орган по сертификации безглютеновой пищевой продукции, созданный на базе Роскачества, который будет подтверждать отсутствие глютена в... | 27.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-27T08:52+0300
2026-04-27T08:52+0300
2026-04-27T09:02+0300
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. В России появится орган по сертификации безглютеновой пищевой продукции, созданный на базе Роскачества, который будет подтверждать отсутствие глютена в продукции, рассказали РИА Новости в организации. "Росаккредитация аккредитовала орган по сертификации безглютеновой продукции, созданный на базе Роскачества. Это первый в России орган по сертификации, который будет официально подтверждать, что продукция действительно не содержит глютен", - говорится в сообщении. В Роскачестве отметили, что это позволит выработать единый подход к безглютеновой продукции на рынке, создать единые правила для производителей. "Теперь подтвердить заявления на упаковке сможет аккредитованный орган по сертификации", - подчеркнули там. В организации добавили о планах создать национальный ГОСТ в данной сфере, эквивалентный международным требованиям. "Мы видим высокий интерес со стороны производителей к сертификации. Для бизнеса это инструмент роста и выхода на новые рынки, для потребителей - гарантия безопасности и качества. Запуск системы делает рынок безглютеновой продукции более прозрачным и понятным для всех участников", - прокомментировала заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.
бизнес, россия, роскачество, еда, продукты питания
Бизнес, РОССИЯ, Роскачество, еда, продукты питания
В России появится орган по сертификации безглютеновой продукции
Роскачество аккредитовало орган по сертификации безглютеновой пищевой продукции
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. В России появится орган по сертификации безглютеновой пищевой продукции, созданный на базе Роскачества, который будет подтверждать отсутствие глютена в продукции, рассказали РИА Новости в организации.
"Росаккредитация аккредитовала орган по сертификации безглютеновой продукции, созданный на базе Роскачества. Это первый в России орган по сертификации, который будет официально подтверждать, что продукция действительно не содержит глютен", - говорится в сообщении.
В Роскачестве
отметили, что это позволит выработать единый подход к безглютеновой продукции на рынке, создать единые правила для производителей. "Теперь подтвердить заявления на упаковке сможет аккредитованный орган по сертификации", - подчеркнули там.
В организации добавили о планах создать национальный ГОСТ в данной сфере, эквивалентный международным требованиям.
"Мы видим высокий интерес со стороны производителей к сертификации. Для бизнеса это инструмент роста и выхода на новые рынки, для потребителей - гарантия безопасности и качества. Запуск системы делает рынок безглютеновой продукции более прозрачным и понятным для всех участников", - прокомментировала заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.