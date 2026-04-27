https://1prime.ru/20260427/sertifikatsiya-869463919.html

В России появится орган по сертификации безглютеновой продукции

2026-04-27T08:52+0300

бизнес

россия

роскачество

еда

продукты питания

https://cdnn.1prime.ru/img/84147/64/841476496_0:233:3072:1961_1920x0_80_0_0_00c9ab183be26863ae05577fee5979a1.jpg

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. В России появится орган по сертификации безглютеновой пищевой продукции, созданный на базе Роскачества, который будет подтверждать отсутствие глютена в продукции, рассказали РИА Новости в организации. "Росаккредитация аккредитовала орган по сертификации безглютеновой продукции, созданный на базе Роскачества. Это первый в России орган по сертификации, который будет официально подтверждать, что продукция действительно не содержит глютен", - говорится в сообщении. В Роскачестве отметили, что это позволит выработать единый подход к безглютеновой продукции на рынке, создать единые правила для производителей. "Теперь подтвердить заявления на упаковке сможет аккредитованный орган по сертификации", - подчеркнули там. В организации добавили о планах создать национальный ГОСТ в данной сфере, эквивалентный международным требованиям. "Мы видим высокий интерес со стороны производителей к сертификации. Для бизнеса это инструмент роста и выхода на новые рынки, для потребителей - гарантия безопасности и качества. Запуск системы делает рынок безглютеновой продукции более прозрачным и понятным для всех участников", - прокомментировала заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

