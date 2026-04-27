Трамп заявил, что нефтепроводы Ирана могут взорваться через три дня

Трамп заявил, что нефтепроводы Ирана могут взорваться через три дня - 27.04.2026, ПРАЙМ

Трамп заявил, что нефтепроводы Ирана могут взорваться через три дня

Президент США Дональд Трамп утверждает, что из-за американской морской блокады Ирана республика не отгружает топливо и нефтепроводы могут не выдержать и... | 27.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-27T00:02+0300

2026-04-27T00:02+0300

2026-04-27T00:02+0300

нефть

энергетика

мировая экономика

иран

сша

тегеран

дональд трамп

fox news

ВАШИНГТОН, 26 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп утверждает, что из-за американской морской блокады Ирана республика не отгружает топливо и нефтепроводы могут не выдержать и "взорваться через три дня". "Когда у вас через систему проходят огромные объемы нефти, а по каким-то причинам линия закрыта, потому что вы не можете отгружать ее в контейнеры или на суда, что с ними (Ираном - ред.) происходит из-за блокады, что случится? Линия взорвется изнутри, механически и на земле. Что-то произойдет: оно просто взорвется. Они говорят, что у них осталось около трех дней до того, как это произойдет", - сказал Трамп в интервью Fox News. Так он ответил на просьбу ведущей рассказать о преимуществах в переговорах, которые, по мнению американского лидера, есть у США, и о перспективах нефтяной отрасли Ирана. Глава Штатов заявил, что морская блокада республики проходит эффективно. По словам Трампа, если нефтепроводы взорвутся, не выдержав давления, их невозможно будет восстановить в первозданном виде. "Когда это взрывается, у вас никогда не получится, независимо (от приложенных усилий - ред.), никогда не получится восстановить это на прежнем уровне", - сказал президент США. Трамп подчеркнул, что говорит о ситуации, когда Ирану придется рассмотреть возможность остановки отрасли, потому что нефть негде будет хранить. "Произойдет очень плохая вещь", - сказал Трамп, никаким образом в контексте трех дней не упоминая возможность американских атак на инфраструктуру. "Очень мощная вещь произойдет. В каком-то смысле относящаяся к природе", - добавил он. Трамп подчеркнул, что считает описанное большим, но не основным рычагом давления на Иран, по-прежнему возлагая эту роль на армию. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно. Трамп 21 апреля заявил, что продлевает перемирие до представления Тегераном предложений по урегулированию конфликта и завершения переговоров.

иран

сша

тегеран

нефть, мировая экономика, иран, сша, тегеран, дональд трамп, fox news