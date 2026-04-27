Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп заявил, что нефтепроводы Ирана могут взорваться через три дня - 27.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260427/tramp-869456922.html
Трамп заявил, что нефтепроводы Ирана могут взорваться через три дня
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869456922.jpg?1777237329
ВАШИНГТОН, 26 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп утверждает, что из-за американской морской блокады Ирана республика не отгружает топливо и нефтепроводы могут не выдержать и "взорваться через три дня". "Когда у вас через систему проходят огромные объемы нефти, а по каким-то причинам линия закрыта, потому что вы не можете отгружать ее в контейнеры или на суда, что с ними (Ираном - ред.) происходит из-за блокады, что случится? Линия взорвется изнутри, механически и на земле. Что-то произойдет: оно просто взорвется. Они говорят, что у них осталось около трех дней до того, как это произойдет", - сказал Трамп в интервью Fox News. Так он ответил на просьбу ведущей рассказать о преимуществах в переговорах, которые, по мнению американского лидера, есть у США, и о перспективах нефтяной отрасли Ирана. Глава Штатов заявил, что морская блокада республики проходит эффективно. По словам Трампа, если нефтепроводы взорвутся, не выдержав давления, их невозможно будет восстановить в первозданном виде. "Когда это взрывается, у вас никогда не получится, независимо (от приложенных усилий - ред.), никогда не получится восстановить это на прежнем уровне", - сказал президент США. Трамп подчеркнул, что говорит о ситуации, когда Ирану придется рассмотреть возможность остановки отрасли, потому что нефть негде будет хранить. "Произойдет очень плохая вещь", - сказал Трамп, никаким образом в контексте трех дней не упоминая возможность американских атак на инфраструктуру. "Очень мощная вещь произойдет. В каком-то смысле относящаяся к природе", - добавил он. Трамп подчеркнул, что считает описанное большим, но не основным рычагом давления на Иран, по-прежнему возлагая эту роль на армию. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно. Трамп 21 апреля заявил, что продлевает перемирие до представления Тегераном предложений по урегулированию конфликта и завершения переговоров.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала