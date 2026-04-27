Трамп заявил, что нефтепроводы Ирана могут взорваться через три дня
Трамп заявил, что нефтепроводы Ирана могут взорваться через три дня - 27.04.2026, ПРАЙМ
Трамп заявил, что нефтепроводы Ирана могут взорваться через три дня
Президент США Дональд Трамп утверждает, что из-за американской морской блокады Ирана республика не отгружает топливо и нефтепроводы могут не выдержать и... | 27.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-27T00:02+0300
2026-04-27T00:02+0300
2026-04-27T00:02+0300
ВАШИНГТОН, 26 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп утверждает, что из-за американской морской блокады Ирана республика не отгружает топливо и нефтепроводы могут не выдержать и "взорваться через три дня".
"Когда у вас через систему проходят огромные объемы нефти, а по каким-то причинам линия закрыта, потому что вы не можете отгружать ее в контейнеры или на суда, что с ними (Ираном - ред.) происходит из-за блокады, что случится? Линия взорвется изнутри, механически и на земле. Что-то произойдет: оно просто взорвется. Они говорят, что у них осталось около трех дней до того, как это произойдет", - сказал Трамп в интервью Fox News.
Так он ответил на просьбу ведущей рассказать о преимуществах в переговорах, которые, по мнению американского лидера, есть у США, и о перспективах нефтяной отрасли Ирана.
Глава Штатов заявил, что морская блокада республики проходит эффективно.
По словам Трампа, если нефтепроводы взорвутся, не выдержав давления, их невозможно будет восстановить в первозданном виде. "Когда это взрывается, у вас никогда не получится, независимо (от приложенных усилий - ред.), никогда не получится восстановить это на прежнем уровне", - сказал президент США.
Трамп подчеркнул, что говорит о ситуации, когда Ирану придется рассмотреть возможность остановки отрасли, потому что нефть негде будет хранить. "Произойдет очень плохая вещь", - сказал Трамп, никаким образом в контексте трех дней не упоминая возможность американских атак на инфраструктуру.
"Очень мощная вещь произойдет. В каком-то смысле относящаяся к природе", - добавил он.
Трамп подчеркнул, что считает описанное большим, но не основным рычагом давления на Иран, по-прежнему возлагая эту роль на армию.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно. Трамп 21 апреля заявил, что продлевает перемирие до представления Тегераном предложений по урегулированию конфликта и завершения переговоров.
иран
сша
тегеран
нефть, мировая экономика, иран, сша, тегеран, дональд трамп, fox news
Нефть, Энергетика, Мировая экономика, ИРАН, США, Тегеран, Дональд Трамп, Fox News
Трамп заявил, что нефтепроводы Ирана могут взорваться через три дня
Трамп: из-за блокады Ирана нефтепроводы могут взорваться через три дня
ВАШИНГТОН, 26 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп утверждает, что из-за американской морской блокады Ирана республика не отгружает топливо и нефтепроводы могут не выдержать и "взорваться через три дня".
"Когда у вас через систему проходят огромные объемы нефти, а по каким-то причинам линия закрыта, потому что вы не можете отгружать ее в контейнеры или на суда, что с ними (Ираном - ред.) происходит из-за блокады, что случится? Линия взорвется изнутри, механически и на земле. Что-то произойдет: оно просто взорвется. Они говорят, что у них осталось около трех дней до того, как это произойдет", - сказал Трамп в интервью Fox News.
Так он ответил на просьбу ведущей рассказать о преимуществах в переговорах, которые, по мнению американского лидера, есть у США, и о перспективах нефтяной отрасли Ирана.
Глава Штатов заявил, что морская блокада республики проходит эффективно.
По словам Трампа, если нефтепроводы взорвутся, не выдержав давления, их невозможно будет восстановить в первозданном виде. "Когда это взрывается, у вас никогда не получится, независимо (от приложенных усилий - ред.), никогда не получится восстановить это на прежнем уровне", - сказал президент США.
Трамп подчеркнул, что говорит о ситуации, когда Ирану придется рассмотреть возможность остановки отрасли, потому что нефть негде будет хранить. "Произойдет очень плохая вещь", - сказал Трамп, никаким образом в контексте трех дней не упоминая возможность американских атак на инфраструктуру.
"Очень мощная вещь произойдет. В каком-то смысле относящаяся к природе", - добавил он.
Трамп подчеркнул, что считает описанное большим, но не основным рычагом давления на Иран, по-прежнему возлагая эту роль на армию.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно. Трамп 21 апреля заявил, что продлевает перемирие до представления Тегераном предложений по урегулированию конфликта и завершения переговоров.