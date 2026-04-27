https://1prime.ru/20260427/ukraina-869466115.html

На Украине жители четырех областей остались без света

2026-04-27T10:37+0300

энергетика

украина

запорожская область

укрэнерго

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1f/861543895_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_2cf490799c22c5930563ef37fe5a6ef0.jpg

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Жители Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Черниговской областей Украины остались без электроэнергии, сообщает украинская энергетическая компания "Укрэнерго". "На утро есть обесточенные потребители в ... Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Черниговской ... областях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале энергокомпании."Укрэнерго" также сообщила об отключениях на подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, ввиду непогоды в разных регионах Украины полностью или частично обесточены свыше 700 населенных пунктов.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

