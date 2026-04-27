https://1prime.ru/20260427/usa-869479313.html
Цены на бензин в США за неделю выросли почти на семь центов
2026-04-27T16:54+0300
энергетика
нефть
мировая экономика
сша
ближний восток
калифорния
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/45/841424567_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_9cfbbfc926bd4f6660e696627486e1ab.jpg
ВАШИНГТОН, 27 апр - ПРАЙМ. Цена на бензин в США за неделю выросла почти на 7 центов на фоне неопределенной ситуации на Ближнем Востоке, выяснило в понедельник РИА Новости, изучив данные Американской автомобильной ассоциации. На данный момент средняя цена самой распространенной категории Regular (аналог российского АИ-92) составляет 4,111 доллара за галлон (3,8 литра), или 81,7 рубля за литр. За сутки этот показатель вырос на 1,2 цента, а за неделю - на 6,9 цента. При этом топливо премиальной марки подорожало за сутки совсем незначительно - всего на 0,04 цента, оно стоит теперь 4,969 доллара за галлон, или 98,76 рубля за литр. Неделю назад этот показатель был равен 4, 911 доллара за галлон. Лидирует в плане цен по-прежнему Калифорния, где галлон бензина стоит 5,949 доллара за галлон, или 118,24 рубля за литр. К штатам Вашингтон и Гавайи, где галлон топлива давно уже стоит больше 5 долларов, теперь присоединились Орегон и Невада. Самым дешевым бензин остается в штате Оклахома - 3,5 доллара за галлон, или 69,56 рубля за литр. Эскалация вокруг Ирана, инициированная США и Израилем, привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. На фоне блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/45/841424567_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_361569a3c3d0f410132e772f6e301276.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
