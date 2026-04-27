JLR зарегистрировала в России товарный знак с изображением ягуара

2026-04-27T12:36+0300

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Британская автомобильная компания Jaguar Land Rover (JLR) зарегистрировала в России товарный знак с изображением ягуара, выяснило РИА Новости по данным Роспатента. Согласно документам, заявка на регистрацию товарного знака с изображением ягуара поступила в ведомство в марте 2025 года, в качестве заявителя указана компания "Ягуар Лэнд Ровер Лимитед". Роспатент принял положительное решение в апреле текущего года. Под товарным знаком компания сможет продавать в России электромобили, запчасти для транспортных средств, автомобильные масла, чистящие средства, а также оказывать рекламные и финансовые услуги. Jaguar Land Rover прекратил поставки автомобилей в Россию в 2022 году.

