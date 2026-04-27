Юань снижается на Мосбирже

Курс китайской валюты по отношению к российской в понедельник снижается в район отметки 10,96 рублей, следует из данных Московской биржи. | 27.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-27T16:09+0300

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в понедельник снижается в район отметки 10,96 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.56 мск снижался на 2 копейки (-0,2%) - до 10,96 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 10,92-10,98 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 74,99 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 74,80 рубля. Рубль прибавляет Курс юаня на Мосбирже по отношению к рублю в понедельник снижается в направлении отметки 10,96 рубля. Налоговый фактор апреля может сохранять поддержку рублю. "Фактором поддержки может все еще выступать предельный срок Единого налогового платежа – на 28 апреля, который тем не менее утратит свою актуальность в ближайшие дни", - комментирует Александр Дудников из компании "Цифра брокер". Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,29% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,19% на предыдущих торгах. Игроки рынка обратили внимание на слова главы Минфина Антона Силуанова о том, что действующие темпы снижения цены отсечения по нефти в бюджетном правиле неактуальны. Видимо, цена с текущих 59 долларов за баррель будет двигаться вниз быстрее, чем по 1 доллару в год. Прогнозы Параметры бюджетного правила, как объявлял ранее Минфин, могут быть скорректированы с 2027 года, комментирует Наталья Ващелюк из УК "Первая". Таким образом, изменения на валютном рынке могут произойти с 2027 года, в 2026 году параметры операций Минфина и Банка России на валютном рынке в целом не поменяются, добавляет она. "Если базовая цена на нефть в 2027 году будет понижена до 55 долларов за баррель (а не до 58 долларов, как это предполагает текущая версия бюджетного правила), то это в целом предполагает незначительно более слабый рубль", – говорит Ващелюк. "В базовом сценарии мы ожидаем, что средняя цена на нефть Brent в 2027 году составит 70-75 долларов за баррель (экспортная цена на российскую нефть – 62 доллара). Снижение базовой цены на российскую нефть в бюджетном правиле до 55 долларов может привести к дополнительному ослаблению рубля примерно на 1-2%", - добавляет она. Пока же, по оценкам Виктора Григорьева из банка "Санкт-Петербург", для курса в ближайшее время сохраняет свою актуальность диапазон 10,85-11,05 рубля за юань.

