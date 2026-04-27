Сегодняшнее решение Зеленского вызвало неожиданную реакцию на Украине
Мендель осудила решение Зеленского продлить военное положение на Украине
Владимир Зеленский
МОСКВА, 27 апр – ПРАЙМ. Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель резко осудила его решение продлить военное положение в стране.
"Это больше не временное чрезвычайное положение — это становится постоянной системой правления", — заявила она в соцсети X.
Мендель подчеркнула, что молчаливое большинство украинцев видит это ясно, вопрос в том, хватит ли у кого-нибудь на Западе смелости взглянуть на это честно.
Зеленский сегодня внес в Верховную Раду законопроекты, которыми предлагает продлить действие на Украине военного положения и всеобщей мобилизации.
На Украине с 2022 года действует режим военного положения и всеобщей мобилизации. Именно ссылаясь на них Зеленский отменил выборы президента, которые должны были пройти в 2024 году после окончания срока его полномочий.
