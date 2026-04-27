https://1prime.ru/20260427/zelenskiy-869469490.html

Сегодняшнее решение Зеленского вызвало неожиданную реакцию на Украине

Сегодняшнее решение Зеленского вызвало неожиданную реакцию на Украине - 27.04.2026, ПРАЙМ

Сегодняшнее решение Зеленского вызвало неожиданную реакцию на Украине

Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель резко осудила его решение продлить военное положение в стране."Это больше не временное чрезвычайное... | 27.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-27T12:05+0300

2026-04-27T12:05+0300

2026-04-27T12:05+0300

спецоперация на украине

украина

запад

владимир зеленский

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg

МОСКВА, 27 апр – ПРАЙМ. Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель резко осудила его решение продлить военное положение в стране."Это больше не временное чрезвычайное положение — это становится постоянной системой правления", — заявила она в соцсети X. Мендель подчеркнула, что молчаливое большинство украинцев видит это ясно, вопрос в том, хватит ли у кого-нибудь на Западе смелости взглянуть на это честно.Зеленский сегодня внес в Верховную Раду законопроекты, которыми предлагает продлить действие на Украине военного положения и всеобщей мобилизации.На Украине с 2022 года действует режим военного положения и всеобщей мобилизации. Именно ссылаясь на них Зеленский отменил выборы президента, которые должны были пройти в 2024 году после окончания срока его полномочий.

украина

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, запад, владимир зеленский, в мире