Сегодняшнее решение Зеленского вызвало неожиданную реакцию на Украине - 27.04.2026, ПРАЙМ
Спецоперация на Украине
Сегодняшнее решение Зеленского вызвало неожиданную реакцию на Украине
МОСКВА, 27 апр – ПРАЙМ. Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель резко осудила его решение продлить военное положение в стране."Это больше не временное чрезвычайное положение — это становится постоянной системой правления", — заявила она в соцсети X. Мендель подчеркнула, что молчаливое большинство украинцев видит это ясно, вопрос в том, хватит ли у кого-нибудь на Западе смелости взглянуть на это честно.Зеленский сегодня внес в Верховную Раду законопроекты, которыми предлагает продлить действие на Украине военного положения и всеобщей мобилизации.На Украине с 2022 года действует режим военного положения и всеобщей мобилизации. Именно ссылаясь на них Зеленский отменил выборы президента, которые должны были пройти в 2024 году после окончания срока его полномочий.
https://1prime.ru/20260405/ukraina-868922031.html
https://1prime.ru/20260403/zelenskiy-868877770.html
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ЗАПАД, Владимир Зеленский, В мире
Мендель осудила решение Зеленского продлить военное положение на Украине

МОСКВА, 27 апр – ПРАЙМ. Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель резко осудила его решение продлить военное положение в стране.

"Это больше не временное чрезвычайное положение — это становится постоянной системой правления", — заявила она в соцсети X.
Украинские военнослужащие - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2026
"Русские уничтожат". Произошедшее на Украине ужаснуло ВСУ
5 апреля, 12:52
Мендель подчеркнула, что молчаливое большинство украинцев видит это ясно, вопрос в том, хватит ли у кого-нибудь на Западе смелости взглянуть на это честно.

Зеленский сегодня внес в Верховную Раду законопроекты, которыми предлагает продлить действие на Украине военного положения и всеобщей мобилизации.

На Украине с 2022 года действует режим военного положения и всеобщей мобилизации. Именно ссылаясь на них Зеленский отменил выборы президента, которые должны были пройти в 2024 году после окончания срока его полномочий.
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2026
Зеленский выступил с наглым требованием к Западу
3 апреля, 13:40
 
