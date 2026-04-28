Австралия расширит координацию с Японией по энергобезопасности - 28.04.2026, ПРАЙМ
Австралия расширит координацию с Японией по энергобезопасности
2026-04-28T07:03+0300
ТОКИО, 28 апр - ПРАЙМ. Австралия намерена расширить координацию с Японией по вопросам поставок топлива и энергетической безопасности на фоне ситуации вокруг Ормузского пролива, заявила австралийский министр иностранных дел Пенни Вонг. "Мы намерены продолжать координацию с Японией в ответ на последствия фактического закрытия Ормузского пролива", - сказала Вонг на встрече с главой МИД Японии в Токио. По ее словам, экономические связи двух стран остаются основой двусторонних отношений и приобретают особое значение на фоне глобальной нестабильности. Министр подчеркнула, что Австралия продолжит играть роль надежного экспортера энергоресурсов, в то время как Япония остается одним из ключевых партнеров в сфере импорта топлива. "Сегодня я хотел бы подтвердить наше взаимодействие, откровенно обменяться мнениями по вопросам энергетической безопасности на фоне текущей ситуации, а также обсудить подготовку к успешному визиту премьер-министра Японии (в Австралию - ред.)", - сказал, в свою очередь, глава МИД Японии Тосимицу Мотэги. Стороны также подтвердили намерение совместно работать над укреплением энергетической безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, а также чтобы "вывести стратегическое партнерство на новый уровень".
