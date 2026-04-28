Премьер Чехии назвал Казахстан надежным партнером в поставках нефти - 28.04.2026, ПРАЙМ
Премьер Чехии назвал Казахстан надежным партнером в поставках нефти
2026-04-28T22:03+0300
Премьер Чехии назвал Казахстан надежным партнером в поставках нефти

ПРАГА, 28 апр – ПРАЙМ. Казахстан является надежным партнером в поставках нефти в Чехию, его доля в импорте составляет 18 процентов, правительство республики заинтересована в дальнейшем развитии сотрудничества, заявил во вторник в Астане чешский премьер Андрей Бабиш после переговоров со своим казахстанским коллегой Олжасом Бектеновым.
"Казахстан является надежным партнером в поставках нефти, мы это знаем по собственному опыту. Доля Казахстана составляет 18 процентов импортируемой нами нефти, причем за последний год поставки выросли на 20 процентов, - это третий по величине наш поставщик, и мы заинтересованы в развитии нашего сотрудничества", - сказал Бабиш.
При этом Бабиш в очередной раз раскритиковал зеленую политику Еврокомиссии, в частности, предложенный ею так называемый "Зеленый пакт" (Green Deal). Критике подверглась и Норвегия, которая, по мнению Бабиша, получает чрезмерную прибыль от продажи ископаемого топлива, используя ситуацию, сложившуюся в Европе после февраля 2022 года.
Чешский премьер прибыл в Казахстан с делегацией представителей примерно 50 ведущих фирм и предприятий из энергетической, транспортной, машиностроительной и оборонной отраслей. В понедельник делегация провела переговоры в Азербайджане, после Казахстана она посетит Узбекистан.
