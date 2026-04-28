Евродепутат рассказал, почему ЕС отказался от санкций по танкерам с нефтью

Совет ЕС, вероятно, отказался от ключевой меры 20-го пакета санкций - запрета на предоставление услуг танкерам с российской нефтью - из-за глобальной ситуации,...

БРЮССЕЛЬ, 28 апр - ПРАЙМ. Совет ЕС, вероятно, отказался от ключевой меры 20-го пакета санкций - запрета на предоставление услуг танкерам с российской нефтью - из-за глобальной ситуации, интересов ряда государств-членов и риска конфликта с партнерами, заявил РИА Новости евродепутат Фернан Картайзер. Ранее Еврокомиссия анонсировала свое предложение по 20-му санкционному пакету. Ожидалось, что в него войдет полный запрет на оказание морских услуг перевозящим российскую нефть танкерам. Эта мера в итоге была исключена. "Во-первых, международная обстановка привела к трудностям с поставками в ряде отраслей, таких как нефтепродукты, а также других стратегически важных товаров, включая гелий и удобрения. Европейская экономика с трудом переносит дефицит или значительный рост цен на эти продукты, поэтому не следует дополнительно усугублять ситуацию", - предположил он. Картайзер добавил, что также существуют государства-члены ЕС, чьи суда или судоходные компании участвуют в подобных перевозках и поэтому могут выступать против мер, способных негативно повлиять на такую деятельность. "В той же логике меры могут затронуть суда под флагом ключевых международных партнеров, и важно не создавать двусторонних проблем с этими государствами", - заключил евродепутат. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

