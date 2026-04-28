Ирак не собирается покидать ОПЕК или ОПЕК+, пишут СМИ
Ирак не собирается покидать ОПЕК или ОПЕК+, пишут СМИ - 28.04.2026, ПРАЙМ
Ирак не собирается покидать ОПЕК или ОПЕК+, пишут СМИ
Ирак не планирует выходить из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) или альянса ОПЕК+ на фоне заявления ОАЭ, передает агентство Рейтер со ссылкой на... | 28.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-28T19:56+0300
2026-04-28T19:56+0300
2026-04-28T19:56+0300
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Ирак не планирует выходить из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) или альянса ОПЕК+ на фоне заявления ОАЭ, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в иракской нефтяной отрасли. Ранее во вторник эмиратское информационное госагентство WAM сообщило о намерении ОАЭ выйти из ОПЕК и ОПЕК+. "Ирак не намерен выходить из ОПЕК или ОПЕК+ и выступает за сильную организацию для обеспечения стабильных и приемлемых цен на нефть", - сообщили источники.
ирак
оаэ
нефть, мировая экономика, ирак, оаэ, опек
Нефть, Мировая экономика, ИРАК, ОАЭ, ОПЕК
Ирак не собирается покидать ОПЕК или ОПЕК+, пишут СМИ
Reuters: Ирак не планируется покидать ОПЕК или ОПЕК+ на фоне заявления ОАЭ о выходе