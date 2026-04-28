Ирак не собирается покидать ОПЕК или ОПЕК+, пишут СМИ - 28.04.2026, ПРАЙМ
Ирак не собирается покидать ОПЕК или ОПЕК+, пишут СМИ
Ирак не собирается покидать ОПЕК или ОПЕК+, пишут СМИ - 28.04.2026, ПРАЙМ
Ирак не собирается покидать ОПЕК или ОПЕК+, пишут СМИ
Ирак не планирует выходить из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) или альянса ОПЕК+ на фоне заявления ОАЭ, передает агентство Рейтер со ссылкой на... | 28.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-28T19:56+0300
2026-04-28T19:56+0300
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Ирак не планирует выходить из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) или альянса ОПЕК+ на фоне заявления ОАЭ, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в иракской нефтяной отрасли. Ранее во вторник эмиратское информационное госагентство WAM сообщило о намерении ОАЭ выйти из ОПЕК и ОПЕК+. "Ирак не намерен выходить из ОПЕК или ОПЕК+ и выступает за сильную организацию для обеспечения стабильных и приемлемых цен на нефть", - сообщили источники.
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/29/840752985_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_71f4bebc4273debfe3b1b83ce7d53b67.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, мировая экономика, ирак, оаэ, опек
Нефть, Мировая экономика, ИРАК, ОАЭ, ОПЕК
19:56 28.04.2026
 
Ирак не собирается покидать ОПЕК или ОПЕК+, пишут СМИ

Reuters: Ирак не планируется покидать ОПЕК или ОПЕК+ на фоне заявления ОАЭ о выходе

МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Ирак не планирует выходить из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) или альянса ОПЕК+ на фоне заявления ОАЭ, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в иракской нефтяной отрасли.
Ранее во вторник эмиратское информационное госагентство WAM сообщило о намерении ОАЭ выйти из ОПЕК и ОПЕК+.
"Ирак не намерен выходить из ОПЕК или ОПЕК+ и выступает за сильную организацию для обеспечения стабильных и приемлемых цен на нефть", - сообщили источники.
НефтьМировая экономикаИРАКОАЭОПЕК
 
 
