https://1prime.ru/20260428/mosbirzha-869505933.html

Российский рынок акций снижается на корпоративных новостях

Российский рынок акций снижается на корпоративных новостях - 28.04.2026, ПРАЙМ

Российский рынок акций снижается на корпоративных новостях

Российский рынок акций после невнятного открытия утренних торгов перешел к ярко выраженному снижению в основную торговую сессию, инвесторам в том числе не... | 28.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-28T13:28+0300

2026-04-28T13:28+0300

2026-04-28T13:28+0300

экономика

акции

рынок

торги

ормузский пролив

сергей суверов

евгений локтюхов

мосбиржа

мосэнерго

вк

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864725159_0:213:3263:2048_1920x0_80_0_0_da721df61275848011ababb6952c2a4d.jpg

МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций после невнятного открытия утренних торгов перешел к ярко выраженному снижению в основную торговую сессию, инвесторам в том числе не понравилась отчётность ряда компаний, следует из данных Московской биржи и комментария аналитиков. Индекс Мосбиржи к 12.48 мск снижается на 0,54% относительно предыдущего закрытия, до 2 717,77 пункта. В частности, снижаются в цене акции "Полюса" (-2,5%), "Мосэнерго" (-2%), ВК (-1,9%). Бумаги "Озона" (-2,1%) дешевеют после выхода квартальной отчетности по МСФО. Акции "Позитива" (-1,7%) дешевеют второй день также после выхода квартальной отчётности. "Возможно, инвесторам не понравилось снижение отгрузок, хотя первый квартал не показателен. С другой стороны, компания сократила расходы и долговую нагрузку", - комментирует Сергей Суверов из УК "Арикапитал". Дорожают бумаги "Сургутнефтегаза" (+0,4%), "Татнефти" (+0,9%), "Лукойла" (+0,6%). Ормузский пролив остается закрытым, а значит нефть и дальше будет дорогой, считает Андрей Зацепин из компании "Алор брокер". "Так что во вторник эти бумаги вновь могут быть лучше рынка. Однако рост не будет настолько сильным, чтобы вытащить индекс Мосбиржи из коридора 2700-2750 пунктов", - добавляет он. В условиях дефицита новостных триггеров для роста вне нефтегазового сектора индекс Мосбиржи инерционно может продолжить проторговку нижней части текущего целевого диапазона 2700-2800 пунктов, считает Евгений Локтюхов из ПСБ. "Однако риски теста зоны 2680-2700 пунктов, выступающей ближайшей технической поддержкой, сохраняются ощутимыми", - заключает он.

https://1prime.ru/20260428/aktsii-869498933.html

https://1prime.ru/20260427/bank-869476767.html

ормузский пролив

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

акции, рынок, торги, ормузский пролив, сергей суверов, евгений локтюхов, мосбиржа, мосэнерго, вк