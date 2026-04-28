https://1prime.ru/20260428/neft-869500049.html

Цена на нефть Brent превысила 111 долларов впервые с 7 апреля

2026-04-28T09:15+0300

энергетика

https://cdnn.1prime.ru/img/83571/91/835719108_0:0:3133:1762_1920x0_80_0_0_5f32ad06cceb54c0da399ebdec0ed455.jpg

МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут во вторник более чем на 3%, а стоимость барреля Brent с поставкой в июне впервые с 7 апреля превысила 111 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 9.02 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent поднимается на 2,42% относительно предыдущего закрытия - до 108,9 доллара за баррель, а минутами ранее показатель поднимался максимально до 111,32 долларов, впервые с 7 апреля. Июньские фьючерсы на WTI дорожают на 1,75%, до 98,06 доллара.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

